3D Tarayıcılarla, Sadece Size Uygun Gözlükler Yapılıyor!

Gözlükler belli kalıplara göre yapılıyor ve bazen en uygun gözlüğü bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu yeni teknolojiyle, herkesin yüz yapısına özel gözlükler üretilecek.

Gözlük kullanan kişilerin en büyük sorunları, burun kısmının rahatsız etmesi veya kulakların arka kısmını sıkması olabiliyor. Ancak 3d tarayıcılarla, yüzünüzün taraması yapılacak ve size uygun bir gözlüğe sahip olabileceksiniz. Bu sayede de gözlük kullanmak, bir rahatsızlık olmaktan çıkabilecek.

Tam da bahsettiğimiz nokta, Roger Bacon'un girişiminden geliyor. Gözlük şirketleri, müşterilerinin yüzlerini tarayarak, tam uyan gözlükleri yapabiliyorlar. Benzer girişimler daha önceden de mevcuttu ancak Bacor'un fikirleri sorunsuz bir şekilde piyasaya sürüldü. Gözlüklerin fiyatları pek ucuz sayılmaz ve bu gözlükler, ayda 50 tane münümum olmak üzere satılıyor. Bir çerçevenin fiyatıysa 370 dolar.

Bacon, 40 bağımsız optisyen ile anlaşma sağladı. Bu optisyenlerin 34'ü Hollanda, 6'sı ise Amerika'dan. Burada biyometrik 3D taramaları yapılıyor ve bir iPad üzerinden müşteriler, muhtemel çerçevelerini inceleyebilliyorlar.

Geçtiğimiz aylarda bu girişim, 800.000 dolar finansman aldı. Genel anlamda bu da başarı ancak Bacon, teknolojisini tüm dünyaya yaymak için elinden geleni yapıyor.