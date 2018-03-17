3D Yazıcı İle 3 Saatte Üretilen Steteskop Olağanüstü!

Gelişen teknoloji, sağlık alanına da uğramayı ihmal etmiyor. Sadece 3 saat içerisinde, 3D yazıcı ile üretilebilecek olan steteskopun, özellikle savaş bölgelerinde doktorlara kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Sağlık kontrollerinde, doktorların önemli araçlarından olan steteskop üzerinde son yıllarda çeşitli çalışmalar yapılmaktaydı. Bazı zamanlarda ulaşılması güç olabilen bu alet, özellikle ekonomik sorun yaşayan ülkelerde az rastlanabiliyordu. Ancak artık her yerde, bu yeni teknoloji steteskop’a ulaşmak mümkün hale geliyor. Bu bağlamda 3D yazıcı ile üretilen steteskop, son derece iyi işlev görüyor. Yapılan testler sonucu bu kanıya varan araştırmacılar, bu aletin altın standartlarda olduğunun da altını çizdiler.

Araştırma kapsamında 3D baskılı parçaların tamamı OpenSCAD’de tasarlandı. Bu ise, tasarımın tamamen ücretsiz ve açık kaynak araçları ile modifiye edilebileceği ve eğer istenirse derlenebileceği anlamına geliyor.

Yeni teknoloji 3D steteskop’lar, yetersiz bütçeye sahip kurumlar için büyük bir avantaj olarak görülüyor çünkü 3 saatlik baskı işlemiyle elde edilebilen steteskopun maliyeti sadece 3 dolar. ‘Tamam ekip açık kaynak kodu yayınladı, peki ya gerekli malzemeler? “ diyorsanız, her bir ürünü nereden alabileceğinize ilişkin linkler, ‘Malzeme Listesi’ adı altında sizlere sunulmakta.

Projenin ayrıntıları gerçekten olağanüstü. Bu yöntem ile doktorların, ihtiyaç anında kısa sürede kendi steteskop’larını üretebilmeleri umuluyor. 3D yazıcılar, sağladıkları hızlı ve ucuz baskı yöntemi ile sağlık alanında yaşanan birçok soruna çözüm bulabilecek nitelikte. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 3D ile üretilen steteskop’un yaygınlaşması zaman alır mı?