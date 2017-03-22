David Attenborough'nun Adı, 430 Milyon Yıllık Fosile Verildi

Leicester Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, geçtiğimiz günlerde 430 milyon yıllık yeni bir fosil keşfetti ve kampüsünde büyüyen Sir David Attenborough'nun onuruna fosile onun adını verdi.

Alışılmadık bir biçimde, üç boyutlu olarak son derece iyi korunmuş diye tarif edilen deniz canlısı fosili; bacakları, gözleri ve narin antenleri gibi yumuşak kısımlarının bile yerli yerinde olmasıyla dikkat çekiyor. Günümüzde Herefordshire olan Galler sınır bölgesinde, deniz ortamında biriken volkanik kül yataklarında bulunan fosil; ıstakoz, karides ve yengeçlerin uzak akrabası olan bir deniz kabuklusu olarak belirlenmiş. Bugün bilinen yaklaşık olarak 40.000 kabuklu türü var.

Araştırma ekibinden Leicester Üniversitesi Jeoloji Bölümü Profesörü David Siveter, "Böylesine iyi korunmuş bir fosil bulmak oldukça heyecan verici ve bulunan bu fosil, elimizdeki kayıtlara göre türünün tek örneği. Yani onu, yeni bir cinsin yeni bir türü olarak tanımlayabiliriz." diyor.

Fosile, kendisini BBC belgesellerinden tanıdığımız, bu yıl 90 yaşını kutlayan tonton bilim insanı David Attenborough'nun anısına Cascolus Ravitis adı veriliyor. Cascolus, eski İngilizce kaynaklardaki Attenborough'nun soyadına atıfta bulunarak, "kale" anlamına gelen castrum ve "yaşamak" anlamına gelen colus kelimelerinden türetilmiş; ravitis ise, Leicester'ın Roma'daki adı olan Ratae, yaşam anlamında "vita" ve elçi anlamındaki "commeatis" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.