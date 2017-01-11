800 Dolarlık Çamaşır Katlama Robotu: Foldimate

Eğer çamaşır katlamaktan nefret ediyorsanız, 800 dolarlık bu çamaşır katlama robotu işinizi görebilir.

CES 2017’de tanıtılan ilginç ürünler arasına çamaşır katlama robotu da eklendi. Foldimate isimli ABD – İsrail şirketinin buluşu olan robot, şirketle aynı isme sahip. Foldimate, bir çamaşır sepeti dolusu kıyafeti yaklaşık olarak üç dakikada katlayabiliyor. Ancak bunun için her çamaşırın, robotun üstünde bulunan mandallara düzgün bir şekilde tutturulması gerekiyor. Daha sonra çamaşır, robotun içine çekiliyor ve katlandıktan sonra robotun içinde bulunan sepete düzgün bir şekilde yerleştiriliyor.

Ayrıca Foldimate, isteğe bağlı olarak çamaşırların üzerine kırışıklığı azaltıcı bir koku sıkabiliyor. Robot, plaj havlusu ve büyük beden kıyafetler gibi büyük çamaşırları katlayamıyor. Bununla birlikte çorap gibi küçük çamaşırları da katlayamıyor. Bir çamaşırı cihaza tutturmak 5 saniye, otomatik katlama 10 saniye, kırışıklık giderme ise 20-30 saniye sürüyor. Yani bir çamaşır, 35 ile 45 saniye arasında bir sürede katlanabiliyor.

Foldimate CEO’su Gal Rozov, bu yılın sonunda robotu piyasaya sürmeyi planladıklarını belirtti. Robotun satış fiyatı ise 700-850 dolar arasında olacak. Kırışıklık giderme aksesuarı ise 200 ile 300 dolar arasında bir fiyata ekstra olarak satılacak.

Robotun fiyatı göz önüne alındığında, insan daha fazla şey yapmasını bekliyor. Şahsen, çamaşırı cihaza mandallamak için elime aldıktan sonra kendim katlarım daha iyi. Eğer kırışıklık giderme aksesuarı ile birlikte, çamaşırları ütü gerektirmeyecek bir şekilde katlayabiliyorsa, bu gerçek bir fayda sağlayabilir. Ancak bu aksesuarla beraber robotun fiyatının 900 ile 1150 dolar arasında olacağını düşünürsek (dolar kurunu da hesaba kattığımızda), robotun bu fiyata değip değmeyeceği tartışılır. Bununla birlikte robotun, fiyatına rağmen elit kesime hitap edebileceğini de unutmamak lazım.