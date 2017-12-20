AB, Çok Konuşulacak Kripto Para Kararını Açıkladı!

AB, yapılan toplantı sonrasında Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar konusundaki kararını açıkladı. Bu karar, kripto para piyasasına etki edebilir.

Dünya üzerindeki en güçlü otoritelerden birisi olan Avrupa Parlementosu'yla birlikte Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları, dün düzenlenen toplantıda Bitcoin ve kripto paralar konusunda bir karara vardılar. Yeni karara göre Bitcoin dahil olmak üzere kripto paraların yer aldığı döviz platformları daha sıkı bir denetim altına alınacak ve buralara yeni kurallar getirilecek.

Avrupa Komisyonunda yaklaşık 2 seneden beri dönem dönem kripto paralar üzerinde tartışılıyordu. Yeni yönergeyle, kripto parayla kara para aklama ve terör örgütlerine para aktarma işlemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni yönergeyle birlikte, çevrimiçi döviz platformlarında kripto para hesabı bulunan pek çok insanın kimliği açığa çıkacak. İnternet üzerinde gizliliği hedefleyen kripto paralar bu yönergeyle birlikte nasıl bir yol izleyecek bilinmiyor, ancak bu karar, sektörü kötü amaçlı kullananların hiç de hoşuna gideceği türden bir gelişme değil.

AB Adalet Komiseri Vera jourova, “Onaylanan karar kara para aklama ve terör örgütüne kaynak finans etmeyi engelleyecek bir şeffaflık getirecek” dedi. Toplantının ardından sonra yapılan açıklamada, yeni ulusal yasaların 18 ay içerisinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Ülkemizde de son dönemlerde kripto paraya vergi getirmek gibi konular konuşuluyor. Peki, sizce dijital paralar bu şekilde kontrol altında tutulmalı mı? Yoksa şu anda kullanılan düzen amaca doğru şekilde hizmet ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.