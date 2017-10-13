Ülkelerin dış ilişkileri adına güttükleri politikalar arasında, sadece iyi ya da kötü diyaloglar kurmak yoktur. Tarihteki bütün çağlarda bu durum böyleydi. Diyalogların çıkmaza sürüklendiği zamanlarda ülkeler şiddete başvurdular.

Küba ile ABD ilişkilerinde yeni bir kriz sayfası açan bir dizi olaylar silsilesi var. İlginç bir şekilde, geçtiğimiz ay Küba’da görev yapan ABD’li diplomatların işitme kaybı, travmatik beyin hasarı, sinir sistemi bozuklukları ve denge problemleriyle ülkelerine döndükleri ortaya çıktı. Üstelik bu şikayetler, 22 üst düzey görevlide de vardı. Yaşananların ardından Küba’daki elçilik ofisini kapatan ABD yönetimi, olayı araştırmaya başladı.

Diplomatlar, rahatsızlık yaşamadan önce bir takım sesler duydukları yönünde benzer açıklamalar vermişlerdi. Bazıları ise bu sesleri kaydetmeye çalışmış ve başarılı olmuştu. Bazı diplomatlar hiçbir ses duymadıklarını dile getirdiler. Sesi duyanlar, yoğun, yüksek tonda ve titrek bir şekilde çınlayan bir ses olduğunu iddia ettiler. Hatta üzerine tebeşirle bir şeyler karalarken çıkan gıcırtılı seslere benzetenler bile var.

Kayıt edildiği ve internete sızdırıldığı söylenen ses aşağıda:

Yapılan analizlere göre bu seste yaklaşık 20 farklı frekans var. Aynı anda aynı sayıda piyano tuşuna bastığınızı hayal edin.

Bu bir çeşit silah mı?

Küba’da bulunan ABD'li ve Kanadalı personeller ve aileleri, 2016 yılının sonlarından bu yana bazı şüphe uyandıran rahatsızlıklar için hastanelere gittiler. Kayıtlara göre şikayetleri bir süre sonra kesildi ve yakın zamanda tekrar başladı.

Saldırı ihtimallerine karşın ne ABD’den ne de Küba’dan net açıklamalar gelmedi. Garip belirtiler, benzer şikayetler ve benzer sağlık sorunları ise şaşırtıyor. İddialara göre bu durumlara neden olan şey sonik silahlar. Yani birini öldürmek yerine onu rahatsız ediyor. Bu yüzden Küba’daki konuşmaları ve görüşmeleri sırasında ne diyeceğini aniden unutan diplomatların sayısı artıyordu. Ancak uzmanlara göre bu sesin etkili olabilmesi için farklı donanımlara ihtiyaç var. Yapılan aramalarda ise, diplomatların yaşadıkları yerlerde hiçbir ize rastlanılmadı.

Ortada bir ses dosyası ve birbirine bağlantılı iddialar var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.