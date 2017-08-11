ABD'li Kurum, Standart Mobil Veri İndirme Hızını Açıkladı

ABD'nin eyaletler arası ve uluslararası radyo, televizyon, telefon, uydu ve kablo iletişimini denetleyen kurumu Federal İletişim Kurulu'nun standartlarına göre, standart mobil indirme hızı 10 Mbps.

Bant Genişliği terimi, çevirmeli bağlantıdan daha hızlı olan her bağlantı için kullanılan bir terim olmuştur. Federal İletişim Kurulu'nun 2010 yılında belirlediği ilk standart bant genişliği aralığı ise, indirme yani "download" hızı için 4 Mbps, yükleme yani "upload" hızı için ise 1 Mbps olarak belirlenmişti. Bu rakamlar ise en son 2015 yılında 25 Mbps indirme yani "download" hızına, 3 Mbps yükleme yani "upload" hızına arttırılarak, son dönemlerde internet bağlantısı için kurulan teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini ve ne kadar hayatımıza dahil olduğunu ortaya koymuştu. Bu rakamlar artık eve bağlanan internet için günümüzde daha da artsa da Federal İletişim Kurulu, mobil internetin hız standartını belirlemenin etkili bir yolunu bulamamıştı.

Mobil ağların hızları; mobil cihazın baz istasyonuna yakınlığından, cihazın desteklediği internet bant genişliğine kadar değişebiliyordu. 2016 yılı içerisinde hem gönüllülerin katılımıyla, hem de hat şirketlerinden aldıkları bilgilerle yaptıkları çalışmalar sayesinde Federal iletişim Kurulu, mobil indirme için bir hız standartı belirledi.

Yükleme, yani "upload" için bir hız standartı belirlememiş olsa da Federal İletişim Dairesine göre artık bir mobil hat şirketinin sunduğu internet hızına yeterli diyebilmemiz için, indirme yani "download" hızının 10 Mbps üstü olması gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2015 yılında mobil internet hızı 8 Mbps ile 15 Mbps arasında değişiyordu. Şu anda Verizone ve AT&T gibi hat şirketleri sınırsız hız için altyapı çalışmalarına başladılar. Umarız ülkemizde de bu tip, müşterinin haklarını koruyan ve mantıklı standartlar koyan uygulamaları görürüz.