Amerika Birleşik Devletleri'nin, iki ay sonra hayata geçireceği kararla vize ve göçmenlik başvurusu yapan kişilerin 5 yıllık sosyal medya geçmişine bakacağı bildirildi.

ABD Dışişleri tarafından federal kurumların tamamına gönderilen resmi bir yazıda, ülkeye girişlerdeki güvenlik incelemelerini artırmak için bir dizi adımlar atılması bildirildi. Dışişleri tarafından gönderilen yazıda, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin sosyal ağ hesaplarının 5 yıllık geçmişinin mercek altına alınması gerektiği belirtildi.

Bununla birlikte ülke dış işleri bakanlığı sosyal ağ hesaplarının incelenmesi yılda 15 milyon kişiye uygulanacak. Ayrıca, halihazırda İdari ve Bütçe Ofisi’nin onayını bekleyen teklif sosyal ağ hesaplarının incelenmesinin yanı sıra başvuru yapan kullanıcıların, 5 yıl içerisinde kullandıkları telefonları, e-posta hesaplarını ve diğer ülkelere yaptıkları yolculukları da kapsayacak. Kullanıcılardan bu bilgilerin yer aldığı belgeler, başvuru belgelerinin içerisine yerleştirilmesi istenecek.

Donald Trump'ın iktidara gelmesinden bu yana ülkeye yerleşmek isteyen göçmenlere yönelik olarak çeşitli zorlaştırmalar ve detaylı incelemeler yapılıyordu. Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği ve daha sonra hayata geçirmeye çalıştığı bu yöndeki adımlar ABD kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu arada sosyal medya incelemeleri diplomatik ve resmi vize başvurularına uygulanmayacak.