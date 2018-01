Age of Empires Definitive Edition Çıkış Tarihi

Microsoft’un efsane oyunu Age of Empires’ın çıkış tarihi 20 Şubat olarak açıklandı. Oyunun fiyatı dışında çıkış yapacağı platformlar da belli oldu.

Strateji denildiğinde ilk akla gelen, tarihin en efsane oyunları listesinde kendisine muhakkak yer bulacak Age of Empires’ın Definitive Edition versiyonunun çıkış tarihi açıklandı. Serinin 20’inci yılında Definitive adıyla geri döneceğini açıklayan Microsoft, Age of Empires’ın grafikleri başta olmak üzere pek çok özelliğini geliştiren Definitive Edition’ı 20 Şubat’ta satışa sunacak.

Microsoft bu noktada yapacağını yine yapıyor ve oyunu yalnızca Windows 10 için Microsoft Store üzerinden satışa sunuyor. 56,25 TL’den satışa sunulacak oyun, şu anda Steam gibi platformlarda bulunmuyor. Şirket daha sonra bu inadından vazgeçer de Steam’e gelir mi şu an için bilemiyorum, ancak daha önceki tecrübelerime dayanarak (şahsi fikrim olduğunu üzerine basarak vurguluyorum) Microsoft Store’dan bir ürün almamayı düşünüyorum. Aslında oyun direkt Steam’e çıksaydı satın almayı düşünüyordum. Microsoft, bu noktada benim gibi binlerce kişiyi kaybedecektir.

Age of Empires Definitive Edition, 29 Ocak’ta ön siparişle oyunu satın alanlar için kapalı betaya girecek. 4K çözünürlük ve tamamen elden geçirilmiş kaplamalar sayesinde Age of Empires efsanesini yeniden yaşatacak oyunun ardından, gelecek senelerde Age of Empires 4’de çıkacak. Peki, sizler bu oyunu satın almayı düşünüyor musunuz?