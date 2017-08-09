Ağustos Ayında Kesinlikle Kaçırmamanız Gereken 6 Gökyüzü Ola

Bu ay, gökyüzünde doğa harikası olaylar yaşanıyor ve de yaşanmaya devam edecek. Tarih tarih olacak şekilde hangi gökyüzü olaylarının yaşanacağına bir bakalım.

21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması, yabancı basının manşetlerindeki yerini hala koruyor. Fakat bu ay (Ağustos) sadece tam Güneş tutulması değil, gökyüzünü aydınlatma garantili meteor yağmurlarına kadar birçok olay meydana gelecek.

12 Ağustos - Perseid Meteor Yağmuru

Ağustos meteor yağmurları olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru saat 17.00 GMT’de tepe noktasına ulaşacak, bu da Kuzey Amerikalılar için en iyi izleme zamanlarının önümüzdeki Pazartesi ve Salı akşamları olacağını gösteriyor.

16 Ağustos - Ay ve Aldebaran

Gündoğumu esnasında görülen en parlak gezegen Venüs’tür. 16 Ağustos tarihinde sağ üst tarafında bulunan hilal, turuncu renkli Aldebaran yıldızına çok yakın olacak. Boğa takım yıldızında boğanın gözünü işaretleyecek bu dev yıldız, Ay’dan üç dereceden daha az bir uzaklıkta görülecek.

19 Ağustos - Venüs ve Ay

19 Ağustos tarihinde Güneş’ten sonra gelen ikinci egzotik gezegen olan Venüs’e, şafak sökerken küçülen hilal arkadaşlık edecek. Bu kozmik ikili, ufuğa yakın bir noktadayken fotoğrafçılara eşsiz bir görüntü sunacaklar.

21 Ağustos - Tam Güneş Tutulması

Yılın belki de en çok konuşulacak uzay olayı. ABD’nin gökyüzünde bir şölen oluşturacak 21 Ağustos’ta Güneş, yaklaşık 2 dakika boyunca Ay’ın arkasında kalacak. Olay, en net ABD’nin Oregon’dan Güney Karolina’ya uzanan 112 kilometrelik koridorda bulunanlar tarafından görülecek.

25 Ağustos - Jüpiter ve Ay

Tarihler 25 Ağustos’u gösterdiğinde, günbatımından kısa bir sonra Jüpiter’le eşleşen etkileyici hilali görmek için güneybatıya doğru bakın. Bu etkileyici birleşme, fotoğraf severleri yine fazlasıyla mutlu edecek. Eğer sağlam bir dürbünle ya da teleskopla bakarsanız, üçüncü bir gökcismi olan mavi Spica yıldızını da ikilinin hemen altında görebileceksiniz.

30 Ağustos - Satürn ve Ay

Ağustos ayı içerisinde Ay ve Satürn, ikinci kez birlikte poz verecekler. Günbatımından sonra dikkatli şekilde Satürn’e baktığınızda, yaklaşık 1 trilyondan fazla kilometre ötede NASA’nın Cassini aracının Satürn’ün etrafında 13 yıldan fazla zamandır turladıktan sonra ölüm dalışı yaparak görevine son verdiğini hatırlayın.