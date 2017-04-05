Yunus balıklarının ahtapot yiyerek hayatlarını çok ciddi oranlarda riske attıklarını kanıtlayan bir video yayınlandı.

Denizlerin en hırçın delikanlıları olan köpekbalıkları dışında herkesin dostu olarak gözüken yunusların besin ihtiyacını nerden karşıladığını hiç düşündünüz mü? Aslında köpek balığı görünce çok korksak dahi yunusların da denizde son derece tehlikeli olduğunu söylemek gerekiyor. Onların durumu daha acıklı olabiliyor. “Severken öldürdü” diyebileceğimiz bir şekilde insanlara dostça yaklaşırken farkında olmadan darbeler atabilen yunuslar, her şekilde tehlikeli sayılabilirler.

Yunusların besin kaynağına bakacak olursak aslında etobur canlılar olduklarını görürüz. Genellikle balık ve mürekkep balığı yiyerek yaşamını sürdüren yunuslar, ziyafet olarak ise ahtapot yiyorlar. Güneybatı Avustralya kıyılarında yaşayan bottlenose cinsi yunuslarda, özellikle ahtapot fetişi var. Üstelik bir ahtapotu yakalamak hiç kolay değil. Ne kadar büyük olursanız olun ölüm riskinin bulunduğu av biçimi olarak gözükse de, bilim insanlarının araştırmalarına rağmen bu avın sebebi tam olarak anlaşılamadı.

Bottlenose yunusları, yapılacak en zor avcılıklardan birini yapmaya çalışırken beyinlerini sınırlarına kadar zorluyorlar. Denizin memeli türlerinden olan yunuslar, ahtapotları avlarken ilk olarak onları silahsızlandırmaya çalışır. Ahtapotların kolları ortadan kaldırılmalıdır. Yoksa o kollar yunusun ölümüne sebep olacaktır. Bunu gerçekleştirmeyen birçok yunus balığı feci şekilde can verdi. Murdoch Üniversitesi deniz biyolojisi uzmanı Kate R. Sprogis ve meslektaşları, kısa süre önce yayınlanan bir makalede ahtapot yemeye çalışırken öldürülen iki yunus gördüklerini belirttiler.

Ahtapotların dokunaçları, vücudun birçoğu yutulduktan sonra bile yunusun hava yollarını engelleyerek savaşmaya devam eder. Açıkçası yaklaşık 2 - 3 kg gelen bir ahtapot için bu kadar riske değer mi bilinmiyor. Bilim insanları, yunusların ahtapotlarda neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlamıyor. Normal bir yunus ahtapot avlarken, ahtapotun birçok uzvunu koparmak zorunda. Yaklaşık olarak 10-15 sefer parçalanıp bacakların etrafa fırlatılması gerekir. Yunusların genel saldırı düzeneği zaten sallayıp fırlatma üzerine kurulu ancak konu ahtapot olunca özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Ahtapotun tamamiyle ölmesi için önce başını, sonra da bacaklarını koparmanız gerekiyor. Bunları gerçekleştirildiğinde yunuslar için muhteşem bir yemek ortaya çıkıyor.

Ahtapot avı, yunuslar arasında çok popüler hatta belirli bir zamanda ahtapot avları daha da artıyor. Yazın suyun ısındığı ve ahtapotların çiftleşme mevsiminin olduğu zamanlarda, yunuslar ahtapotları daha sık avlıyorlar. Ahtapotların en savunmasız zamanları olan bu zamanlarda çiftleşen ahtapotlar, yumurtalarını döktükten sonra yaşlanmaya başlarlar. Bu onların daha yavaş ve daha zor kamuflaj olmalarını sağlar. Bu dönemde ise yunuslar adeta ziyafet verirler.

Dediğimiz gibi yunusların rahat rahat balık yemek varken neden ahtapotta ısrar ettiği bilim insanları tarafından tartışılıyor. Belki ahtapotun daha yüksek besin değeri vardır diye düşünüyorlardır, ya da tüm yunuslar aslında birer lanet olası pisliktir. :)