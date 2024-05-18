Yapay zekânın kod yazmak, görsel oluşturmak, metin derlemek gibi özelliklerini sık sık görüyorduk. Bir sosyal medya kullanıcısı ise ChatGPT'yi karpuz seçmek için kullandı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Önümüz yaz ve ülkemizin en popüler yaz meyvelerinden biri tartışmasız karpuz. Hâliyle "Diyarbakır'daki dev karpuz" ve "Karpuz dilimle satılıyor" haberlerini yakın zamanda duymayı bekliyoruz ancak bu defa, yılın ilk dikkat çeken karpuz haberi yapay zekâ ile ilgili oldu.

Mustafa Akın adlı kullanıcı, ChatGPT 4o yardımıyla bir karpuz seçti ve seçtiği karpuzu paylaştı. Sonrasında da karpuzla ilgili yorum yapan Akın, "Görüntü 10, lezzet 8. (Mevsimine göre fena değil)" yorumunu yaptı. Bu durum elbette sosyal medyada da gündem oldu.

İşte gelen tepkiler: