Kargo teslimatı konusunda Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba ile anlaşan Aras Kargo, siparişlerin en geç 5 gün içerisinde teslim edileceğini açıkladı.

E-ticaret yoluyla yurt dışından alışveriş yapmak eğlencelidir, hatta olaya fiyat bazında bakarsak çok da ekonomiktir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’den de birçok kişinin yurt dışından alışveriş yapmak için başvurduğu sitelerin belki de başında Çin merkezli Alibaba gelir.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, bu anlamda çoğumuzun memnuniyet duyacağı bir anlaşmanın duyurusunu gerçekleştirdi. Normal şartlarda Alibaba’dan yaptığımız alışveriş sonrası siparişin elimize ulaşma süresi 15 ila 40 gündür. Fakat Bulduk, artık bu kadar beklenmeyeceğini ve kargonun en geç 5 gün içerisinde teslim edileceğini açıkladı.

Kargonun taşıma işlemini tek başına yapacak Aras Kargo, kullanıcıların isteğine göre avantajlı fiyatlarla kargonun teslimat hızını daha da erkene çekecek. Şirket, bu anlaşmayla ilgili olarak ilk teslimatını 10 bin adet ürünle önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Çin’deki e-ticaret hacminin her yıl %54 oranında büyüdüğünü ve ülkenin dünya e-ticaret hacmindeki payının %47 olduğunu açıklayan Bulduk, yaptıkları bu anlaşmanın Türkiye’deki e-ticaret hacmine de çok olumlu katkılarının olacağını belirtti.

Son olarak 2018 yılında getirecekleri bir başka yenilikten daha bahseden Bulduk, müşterilerin sisteme kargo takip numarasını girerek ürünlerini harita üzerinden canlı olarak takip edebileceklerini belirtti.