Alibaba ile Anlaşan Aras Kargo, Çin'den Siparişleri 5 Günde Getirecek!

2 dk okuma süresi
286
30
15
7
6
Kargo teslimatı konusunda Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba ile anlaşan Aras Kargo, siparişlerin en geç 5 gün içerisinde teslim edileceğini açıkladı.

E-ticaret yoluyla yurt dışından alışveriş yapmak eğlencelidir, hatta olaya fiyat bazında bakarsak çok da ekonomiktir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’den de birçok kişinin yurt dışından alışveriş yapmak için başvurduğu sitelerin belki de başında Çin merkezli Alibaba gelir. 

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, bu anlamda çoğumuzun memnuniyet duyacağı bir anlaşmanın duyurusunu gerçekleştirdi. Normal şartlarda Alibaba’dan yaptığımız alışveriş sonrası siparişin elimize ulaşma süresi 15 ila 40 gündür. Fakat Bulduk, artık bu kadar beklenmeyeceğini ve kargonun en geç 5 gün içerisinde teslim edileceğini açıkladı.
İLGİLİ HABER

Alibaba'dan 15 Dakikada Rekor Satış: Tam 5 Milyar Dolar!

Kargonun taşıma işlemini tek başına yapacak Aras Kargo, kullanıcıların isteğine göre avantajlı fiyatlarla kargonun teslimat hızını daha da erkene çekecek. Şirket, bu anlaşmayla ilgili olarak ilk teslimatını 10 bin adet ürünle önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Çin’deki e-ticaret hacminin her yıl %54 oranında büyüdüğünü ve ülkenin dünya e-ticaret hacmindeki payının %47 olduğunu açıklayan Bulduk, yaptıkları bu anlaşmanın Türkiye’deki e-ticaret hacmine de çok olumlu katkılarının olacağını belirtti.
İLGİLİ HABER

Çin'de İnternetten Her Şeyi Almak Mümkün, Hatta Uçak Bile!

Son olarak 2018 yılında getirecekleri bir başka yenilikten daha bahseden Bulduk, müşterilerin sisteme kargo takip numarasını girerek ürünlerini harita üzerinden canlı olarak takip edebileceklerini belirtti.

Etiketler: alibaba, aras kargo
286
30
15
7
6
Emoji İle Tepki Ver
286
30
15
7
6