Alien: Covenant İçin Yeni Video Yayımlandı

Walter ile henüz tanışmadıysanız takdim edelim, kendisi bir robot. AMD tarafından canlandırıldı.

Alien serisinin yeni filmi olan Alien: Covenant için yeni bir video yayımlandı. Bu seferki videoda Michael Fassbender tarafından oynanan insansı robot Walter'a odaklanılmış. Ayrıca videoda AMD'nin desteğini de görmek mümkün.

YouTube'ta yayımlanan yeni video, bize Walter'ın nasıl doğduğunu gösteriyor. Parçaları birleştiriliyor, son rütuşlar yapılıyor ve işlemci yongası yerleştiriliyor. Burada biraz AMD reklamı kokusu alabilirsiniz. Güzel bir ürün yerleştirme kısmından sonra kendi Walter'ınızı sipariş edebileceğiniz bölümler gösteriliyor.

Verilen bilgilere göre Walter, Biyometrik Düzenleme, Duygusal Zeka, Bilişsel İşlemler ve Biyososyal Uyumluluk gibi teknolojilere sahip. Tüm bu teknolojiler AMD Ryzen ve AMD Radeon tarafından destekleniyor. AMD şimdilik insan teknolojisi üretmiyor fakat videonun tanıtımlarında "gelecekte işlemci şirketleri robot teknolojilrini böyle tanıtacak" tarzı ibareler görmek mümkün.

Film, 19 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.