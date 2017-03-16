AMD'nin Ryzen 5 İşlemcileri Intel Core i5'leri Tokatlıyor!

AMD, yeni duyurduğu Ryzen 5 işlemcileri ile gündeme bomba gibi düştü. Intel'in i5 işlemcilerine fiyat performans oranına göre yeni bir darbe vurdu. Değerler Intel için hiç iç açıcı değil.

İşlemci ve ekran kartlarında rakiplerinin uzun süredir arkasında kalan AMD, bunun acısını çok çetin bir şekilde çıkaracak gibi duruyor. Daha önceden yayınladığı üst seviye işlemcileri, Ryzen 7 ile beğeni toplayan AMD, şimdi de Ryzen 5 serisi ile Intel’in i5 serisine alternatif olarak geliyor. Ryzen 5 serisi işlemcileri 4 farklı şekilde gelecek. Size en uygun işlemciyi alabileceksiniz. Bu işlemciler henüz test aşamasına gitmediği için çok erken, ancak ilk değerlere göre Ryzen 5 serisi Intel’in i5 serisini tokatlayacak gibi duruyor.

Özellikle fiyat performans konusunda Intel’in işini bir hayli zora sokacak AMD, en güçlü Ryzen 5 işlemcisi olan 1600X için 250 Dolarlık fiyat belirledi. Intel’de bu işlemcinin karşılığı olan Intel Core i5 7600K 242 Dolar olsa dahi, 1600X, 7600K’dan iki çekirdek daha fazla işlemci sayısı sunuyor. Ryzen 5 ailesinin en ucuz temsilcisi Ryzen 5 1400’ün 170 Dolardan satışa sunulduğunu belirtelim.

Ayrıca Ryzen 5 işlemci ailesinin tamamı, DDR4 RAM’ler ile uyum içerisinde çalışıyorlar. Oyun performansının nasıl olacağı yapılan testlerle belirlenecek olsa dahi, oyuncuları üzmeyecek gibi duruyor. AMD’nin yayınladığı üst düzey işlemci Ryzen 7 1800X, Adobe Premiere CC 2017’de 4K videoyu dışarı aktarma testinde, Intel’in en son çıkardığı i7 6900 işlemcisinden daha iyi bir performans gösterdi, ancak burada asıl dikkat çeken farkın iki işlemci arasında neredeyse yarı yarıya fiyat farkının olması

AMD, Intel’in fiyat oranlarında düzenleme yapmaması durumunda çok sağlam satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Oyuncular başta olmak üzere birçok kullanıcı AMD Ryzen ve ZEN mimarili sistem toplamak için hazırlığa başladılar bile.