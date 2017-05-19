Android için En İyi 8 Video Oynatıcı Program

Birçok akıllı telefon üreticisi video oynatıcı sunar ancak bunlardan memnun değilseniz , sizin için yeterli değilse veya başka bir tane daha arıyorsanız, bu yazımızdaki video oynatıcılar işinize yarayabilir.

1. MX Player

Bu listenin başında MX Player'i görmek hiç de sürpriz olmamalı. MX Player birçok yönden rakiplerinin epey önünde.

İndirmek için: MX Player

2. Wondershare Player

MX Player şaşırtıcı derecede iyi olmasına rağmen, seçeneklerin olması her zaman güzel. Bu nedenle bazı alternatifleri gözden geçirelim.

İlk önce, Wondershare Player. Kendi başına güçlüdür; Çoğu kod çözücü içerir, video dosyalarının çoğunu oynatabilir, altyazıları destekleyebilir ve dosyalarınızı yerel Wi-Fi ağınız üzerinden masaüstünüzden telefonunuza aktarmanın bir yolunu sunar.

İndirmek İçin: Wondershare Player

3. KMPlayer

KMPlayer, beklediğiniz tüm özellikleri sunar. İzlemek istediğiniz içeriği bulmanıza yardımcı olmak için oynatma hızı denetimleri, altyazı desteği ve çeşitli görünümler bulunur.

Bu listedeki yeri kazanmasını sağlayan iki temel özelliği var: pencere modu ve Google Drive'dan oynatma.

Pencere modu, videolarınızı üzerinde çalıştığınız herhangi bir uygulamanın üzerinde izleyebileceğiniz anlamına gelir. Telefon kullanıcıları için çok yararlı olmasa da, büyük bir tabletiniz varsa işinizi görebilir.

Google Drive desteği, doğrudan buluttan içeriği telefonunuza indirmek zorunda kalmadan izlemenizi sağlar. Seyahat ederken izlemek üzere bir çok filmi saklamak istiyorsanız bu harika bir özelliktir.

İndirmek için: KMPlayer

4. VitalPlayer

VitalPlayer bu listede diğer seçeneklerin bazıları kadar popüler değil, ancak onun dahil edilmesini garanti eden benzersiz bir özelliği var.

Dahili gama ve parlaklık düzeltme araçları bulundurur. Önemsiz gibi gelebilirler, ancak çok karanlık bir video veya film izlemeye kalkışırsanız farkını anlayacaksınız.Tabletinizde güneşli bir günde dışarıda bir film izlemeye çalışıyorsanız bu araçlar özellikle yararlıdır.

İndirmek için: VitalPlayer

5. BSPlayer

BSPlayer, Play Store'daki en eski video uygulamalarından biridir; Zamanın test edildi ve hızını hala koruyor. MX Player gibi, çok çekirdekli donanım şifre çözme ve hızlandırmalı oynatma gibi sıradan dokunmatik kontrol dizisi ve desteklenen video formatlarını rahatlıkla oynatır.

Android cihazınızdan evinizdeki diğer ekranlara içerik aktarmayı seviyorsanız, bu sizin için gerekli bir uygulamadır. Herhangi bir DNLA alıcısı ile oynatılabilir ve Google Chromecast desteğini içerir.

İndirmek için: BSPlayer

6. Kodi

Çoğunuz Kodi'yi tanıyacaksınız. Tüm platformlar için önde gelen ev sineması uygulamasıdır. Uygulama, Google Play Store'da mevcuttur.

Tabii ki, yalnızca videolar oynatmaktan çok daha fazlasını yapabilirsiniz, ancak kolay gezinilebilen bir kütüphaneye sahip profesyonel arayüz arıyorsanız, daha iyisini bulmak için epey uğraşmanız gerekebilir. Çoğunlukla tabletler için öneriliyor.

Uygulama tamamen ücretsiz ve canınızı sıkan reklamları içermiyor.

İndirmek için: Kodi

7. MoboPlayer

MoboPlayer, Android kullanıcıları arasında uzun soluklu bir favori. Kodekleri sayesinde hemen hemen her video formatını oynatabilir ve altyazı desteği var, çalma listesi ve sürekli oynatma desteği sunar.

İndirmek için: MoboPlayer

8. Video Player HD

Son önerimiz Video Player HD. Parlaklığı değiştirebilir, ses seviyesini ayarlayabilir ve izlemekte olduğunuz videoda ileri geri sarabilirsiniz. Ayriyeten gece modu da mevcut.

İndirmek için: Video Player HD