Android Telefonlarınızın Yüksek Batarya Kullanımına Çözümler

Android telefonların başının dertte olduğu sorunlardan biri de bataryadır. Cihazlar, bataryayı adeta sömürür ve bu sömürünün önüne geçmek için bir takım çözümler bulunuyor.

Günümüz akıllı telefon dünyasının büyük bir çoğunluğunu Android oluşturuyor. Erişimi kolay bir işletim sistemi olduğu için şirketler, akıllı cihazlarında Android işletim sistemini kullanmaktan çekinmiyorlar. Bu işletim sistemi her ne kadar oldukça popüler olsa da, bazen sorunlarla birlikte geliyor.

Kullanıcılar, ilerleyen zamanlarda, akıllı telefonlarının eskisi kadar şarjlarının dayanmadığını öne sürüyor. Bu soruna neden olabilacek onlarca sebep olabilir. Ancak çözümü olmadığını söyleyemeyiz, bu soruna çözüm olarak bazı yöntemleri deneyebilirsiniz.

Telefonunuzun güncellemesini kontrol edin

Cihazınızın yeni veya eski olması fark etmiyor, elbette eski cihazlara güncelleme desteği bir süreden sonra gelmiyor , çünkü gelebilecek yeni bir güncelleme, bu sorunu kendiliğinden çözebilir. Genelde şirketler, kullanıcılardan gelen yorumlar ve tepkileri göz önünde bulundurarak, cihazların daha sağlıklı çalışması için ellerinden geleni yapıyorlar.

Telefonunuzda yüklü olan uygulamalar

Bazı uygulamaların stabilizasyon sorunu oluyor ve isteristemez çok daha fazla batarya tüketimine neden oluyor. Böylesi durumlarda, uygulamayı kapatsanız bile arka planda çalışarak cihazın performansını da kötü etkiliyor. Stabilizasyon sorununu da Play Store'dan gelecek uygulama güncellemesiyle çözebilirsiniz. En kötü ihtimalle ise uygulamayı silmek, cihazınızı rahatlatacaktır.

Güvenli Mod'u deneyin

Android telefonunuzdaki batarya sorununun uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamadıysanız Güvenli Mod'u deneyebilirsiniz. Bu mod ile kullanım süresinde bataryanız hala eskisi gibi hızlı bir azalış gösteriyorsa, sorun bataryanızda olabilir. Aksi takdirde bataryanızda iyileşme görüyorsanız, sorun herhangi bir veya daha fazla uygulamadan kaynaklanıyordur.

Güvenli Mod'da sadece sistem uygulamaları gözükür. Güvenli Mod'u açmak için ise güç butonuna uzun basarak cihazınızı kapatın. Ardından güç butonuna uzun basın ve ekrana animasyon ekranı gelene kadar elinizi çekmeyin. Ekrana geldiği noktada ise güç butonunu bırakıp, ses kısma tuşuna basılı tutun. Bu sayede güvenli mod açılacak.

Telefonunuzun sistem önbelleğini temizleyin

Android telefonunuzda yer alan uygyulamalar, belirli bir önbelleğe sahiptir. Bu önbelleği temizlemek ise cihazınızı bir miktar daha rahatlatır. Önbelleği temizlemek için Ayarlar, Depolama'ya girin. Ardından karşınıza çıkacak olan Önbellek kısmından, cihazınızın önbelleğini temizleyebilirsiniz.

Cihazı 3310'a çevirmeden, bazı özellikleri kapatın

Wi-Fi, NFC, Bluetooth, GPS gibi özellikler, akıllı telefonu 'akıllı' hale getiren özelliklerdir. Bunlar olmadan modern bir akıllı telefondan söz edemeyiz. Ancak kullanmadığınız ve ihtiyaç duymadığınız anlarda bazı özellikleri kapatmak, bataryanıza büyük oranda fayda sağlayacaktır. Örneğin cihazınızın GPS'ini herhangi bir çalınma veya kaybetme riskine karşı açık tutabilirsiniz fakat bunun yanında Bluetooth veya NFC'nin çalışması, cihazınızı yoracaktır ve bu da batarya tüketimini olumsuz etkiler.