Android Cihaza MacBook Pro Benzeri Sanal Tuş Eklemek

MacBook’un son sürümüne gelen dokunmatik çubuk özelliğini, root’lama işlemine gerek kalmadan Android cihazınıza nasıl kurabileceğinizi anlatacağız.

MacBook, son sürümle birlikte kullanıcıları için çok kullanışlı bir özellik getirdi. Dokunmatik çubuk özelliği, neredeyse tüm kullanıcıların zevkine hitap eden bir yapıyla gelmişti. XDA geliştiricileri ise bu özelliğin bir benzerini Android işletim sistemine uyarlamak için Touchbar isminde bir uygulama geliştirdiler.

Kurulumunun ardından cihazınızı daha etkin kullanmanızı sağlayacak Touchbar’la ilgili hazırlanan kurulum videosunu izledikten sonra söyleyeceklerimize devam edelim.

Kurulum sürecinde sırasıyla şu işlemleri yapmalısınız:

Telefonunuzun Ayarlar kısmından ‘bilinmeyen kaynak kodlarına erişim izni’ni aktif etmeniz gerekiyor.

Şuradaki bağlantı üzerinden Touchbar’ı indirin.

bağlantı üzerinden Touchbar’ı indirin. Yükledikten sonra yerleşim yeri, depolama alanı, işlevler gibi gerekli izinleri verin.

Sistem ayarlarını etkinleştirin. Bu, uygulamanın parlaklık, ses vb gibi parçaların değiştirilmesini sağlar.

Son olarak rahatsız etme butonunu ve dokunmatik çubuğu etkinleştirin.

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra uygulamayı kurdunuz demektir. Parmağınızı ekranın alt kısmında gezdirdiğinizde dokunmatik çubuğa erişmiş olacaksınız ve önünüzde bazı seçenekler belirecek. Bu uygulama ile Wi-Fi, Bluetooth, parlaklık, müzik seviyesi, zil sesi, otomatik döndürme gibi özellikleri kontrol edebilirsiniz.

Google’da arama yapmanızı sağlayacak düğmeyi de barındıran Touchbar, bu sayede ekranınızda daha az yer kaplanmasını sağlayıp işlevselliğini maksimum seviyeye çıkarıyor. Bizim fazlasıyla hoşumuza giden bu uygulamayı sizin de denemenizi tavsiye ederiz.