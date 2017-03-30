Android Uygulamaları Kısa Süre İçerisinde Apple Uygulamalarına Fark Atabilir!

Google ve Apple arasındaki rekabet, muazzam bir düzeye ulaştı. Sektör analistleri bu yıl, Android uygulamalarının Apple'a fark atacağı görüşünde.

App Annie, çeşitli işletim sistemlerini ve ona bağlı uygulamaları takip eden araştırmacı bir şirket. Şirket, 2017'de Android uygulamalarının ilk kez iOS uygulamalarından daha çok kar getireceğini savunuyor. Elbette bu değerlere, Amazon Appstore ve Samsung Galaxy uygulamaları gibi üçüncü parti Android uygulama mağazaları tarafından geliştirilen uygulamalar dahil olacak.

Tahminlere baktığımızda, App Annie, Google Play Store'un sadece üçüncü parti mağazalarla 32 milyar dolar kazanacağını iddia etti. Toplam gelirin ise 80 milyar dolar olması bekleniyor. App Annie, Apple iOS'un yıl içinde 60 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor.





Üçüncü parti mağazaları saymasak bile Apple App Store ve Google Play Store'un 2021 yılına kadar gelirlerini 20 milyar dolar seviyesinde biçimlendirmeleri bekleniyor. Asya, hem Android hem de iOS aromalı uygulamalar için en çok talep gören alan olarak kabul ediliyor. Asya'yı; Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri izliyorlar.



Android, küresel ölçekte en büyük pazar payına sahip olma avantajına sahip ve büyüme her yıl devam ediyor. Yine de unutmamız gereken bir nokta var: Apple iOS her şeyden önce, uygulama geliştiricileri için Android'inkinden daha fazla kar üretti. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmeliyiz. Ancak dengeler kökten değişecek gibi.