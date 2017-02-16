Android vs iOS: Android’in Daha İyi Olmasının 15 Nedeni!

Android ve iPhone iki büyük rakip. Hal böyle olunca akıllı telefon severler ikiye ayrılmış, hangisinin daha iyi olduğu hakkında bir sürü spekülasyonda bulunuyorlar. Sizler için Android'in daha iyi olduğunu göstern 15 neden sıraladık.

Akıllı telefonların yükselişinden beri, iki ezeli rakip birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Dünya 1945’ten 1991’ dek ABD ve Sovyetler birliği arasındaki soğuk savaş ile sarsıldı. Dijital çağda ise Android ile iPhone’un arasındaki rekabetin böylesine büyük ve sarsıcı olduğunu söyleyebiliriz! Akıllı telefon severlerin de iPhone’cular ve Android’ciler olarak bölündüğü bir dünyada, Android hayranlarını sevindirecek bir liste hazırladık. İşte Android tabanlı telefon kullanmanın iPhone kullanmaktan daha iyi olmasının 15 nedeni.

1-Android’de Daha Çok Seçenek Mevcut

Android ortamı, seçim ortamı! Google işletim sistemini üretirken, telefon üreticileri işin elektronik kısmına bakıyorlar. Bu da Android dünyasını seçimler dünyasına çeviriyor. Değişik boyutlar, değişik renkler ve materyallerle onlarca marka ve yüzlerce model var. Şimdilik Samsung Galaxy S7 Edge ve LG G5 bu dünyanın kralı, ancak Pixel de üst sıralara çıkıyor. iPhone ise iPhone. Kuşkusuz iyi bir telefon, ancak seçenek açısından fakir.

2-Micro SD Kart Desteği

60-100 TL arası rahatlıkla bir Micro SD kart alıp depolama ihtiyacınızı giderebilirsiniz.Şu an piyasada olan hemen hemen tüm güncel Android telefonlar minimum 64 GB depolamayı destekliyor. iPhone 6s ve 6s Plus kullanıcılar için yeterli bir depolama alanı sunmuyor. Ekstra depolama alanı için ise yaklaşık 400 lira harcamanız gerekebiliyor.

3-Google Maps Android’de Daha İyi

Bu konuda tartışmamıza gerek yok. Google Maps, bir Google ürünü. Bu da Maps’i Android ortamında daha iyi kılıyor!

4-Cache’leri Silerek Yer Kazanmak Çok Kolay

Eğer 16GB’lık bir telefon kullanıyorsanız cache silmek sizin için önemli. Vine veya Instagram gibi uygulamalara bakarsanız, ne kadar dehşet verici bir alan kapladıklarını görürsünüz. iPhone’da görülen resim veya videoları silmek için uygulamayı da silmeniz gerek. Android ise tıpkı bir bilgisayar gibi cache temizleme özelliği sunuyor.

5-Widget Desteği Daha İyi

Android kullanıcıları, doğru widget’ları seçerek ana sayflalarında bunları kullanabiliyorlar. iPhone kullanıcıları bir widget kullanacakları zaman bildirim merkezi tarafından sıkıca denetleniyor ve birçok widget rahatça kullanılamıyor.

6-Birçok Özelleştirme Seçeneği Mevcut

Android’de kullanıcılar, istedikleri launcher’ı yükleyerek ana ekranı baştan sona değiştirebliyorlar. Jailbreak olmadan telefonunuzda değişiklikler yapmak istiyorsanız, Android en iyi seçim.

7-Varsayılan Uygulama Seçimleri iPhone’lardakilerden İyi

iPhone’da Safari, Mail ve Apple Maps varsayılan olarak geliyor ve bunu değiştirmenize izin vermiyor. Android’de ise kullanıcılar istedikleri uygulamayı istedikleri alanda, varsayılan olarak ayarlayabiliyorlar.

8-Ayrık Ekranlarda Aynı Anda İş Yapılabiliyor

iPhone iki uygulamayı aynı anda ekranda çalıştırma desteği vermiyor. Android telefonlarda ise bu özelliği gayet rahat kullanabilirsiniz.

9-Çoklu Kullanıcı Desteği

Elbetteki bir tablet kadar iyi olmasa da, telefonlarda da birden fazla kullanıcıya sahip olabilmek hoş. 5.0 Lollipop ve üstü versiyonlarda bu özelliğe sahip olabiliyoruz.

10-Herhangi Bir Kaynaktan Android App Yükleyebilirsiniz

Bu da Android dünyasının en büyük avantajlarından biri. PlayStore elbetteki amiral gemi, ama buranın dışından da indirme yapabilirsiniz. App Store ise iPhone’lara uygulama indirmenin tek yolu.

11-Wireless Şarj

Wireless şarj özelliği Anroid’in en önemli özelliklerinden biri. Galaxy S7 Edge ve birçok telefonda bu özellik build-in olarak geliyor. iPhone içinse ekstra şarj kasası almanız gerekiyor.

12-Film ve Müzik İndirme

iTunes, iPhone dünyasının bir anlamda gümrük memuru. İndirmek istediğiniz müzikten filme herşeye karışıyor. Kim böylesini başında ister ki? Android’de ise tıpkı bir bilgisayardaymış gibi, istediğiniz dosyayı hem Micro SD kartınıza hem de telefonunuza atabiliyorsunuz.

13-Google Now & Google Assisstant Siri’den İyi

Google Assisant yalnızca Pixel ve Pixel XL için mevcut olsa da Siri’den daha iyi olduğu kesin. Siri’nin kullanışlılığına denecek söz yok, fakat 3. parti uygulamalarla Assistant kadar bağa sahip değil.

14-Daha Çok Ödeme Seçeneği ve NFC Ayarları Mecvut

iPhone 6s’de NFC mevcut ama bunu Apple Pay üzerinden yapmak zorundasınız. Android telefonlar ise Android Pay kullanıyorlar. Fakat Samsung Pay gibi alternatif seçenekler de mevcut.

15-Bildirimler Daha Çekici

iPhone’da bildirimler, bildirim merkezinde depolanıyor. Bu da büyük bir kirlilik yaratıyor. Çift tıklayıp bunları temizlemekle uğraşyorsunuz. Android ise böyle değil. Swipe hareketiyle anında geçebilirsiniz.