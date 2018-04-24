Apple, Androidcileri Kızdıracak İki Yeni Video Yayınladı!

‘Hayat iPhone ile daha kolay' serisine iki yeni video daha ekleyen Apple, Portre Aydınlatması ve App Store güvenliği ile kullanıcıları kendi safına çekmeyi hedefliyor.

Apple, Android kullanıcılarını iPhone’a geçiş yapmaya teşvik eden ‘Hayat iPhone ile daha kolay’ serisine iki yeni video ekledi. Videolardan ilki App Store’un Play Store’a göre ne kadar güvenli bir uygulama mağazası olduğunu gösterirken, ikincisi ise iPhone 8 Plus ve iPhone X’da bulunan Portre Modu ve Portre Aydınlatması özelliklerinin ne kadar ‘rakipsiz’ olduğunu anlatıyor.

Sizin de bildiğiniz gibi Android’in açık kaynaklı yapısı, daima siber korsanların mobil işletim sistemini hedef almalarına neden olmuştur. Hal böyle olunca da Android uygulama mağazası olan Play Store, pek çok kötü amaçlı yazılım taşıyan uygulamaya kucak açmıştır. Google bunun önüne geçmek için büyük çaba sarf etse de bu durum, Apple gibi rakiplerin tüketiciler karşısında kullanabilecekleri bir koz olmaya devam ediyor.

Apple’ın iPhone 7 Plus ile birlikte tanıtmış olduğu Portre Modu, akıllı telefon fotoğrafçılığını bütünüyle değiştirmişti. Bugüne geldiğimizde ise Portre Modu’na bir de Portre Aydınlatması özelliği ekleyen Apple, adeta akıllı telefonlar ile stüdyo fotoğrafçılığını mümkün halle getiriyor. Elbette ki Portre Aydınlatması özelliği kusursuz çalışmıyor. Fakat en azından şu an için rakipsiz olduğunu söylemek mümkün.

Apple, bu yılın başından itibaren Android kullanıcılarını iPhone’a geçiş yapmaya ikna etmek konusundaki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Şirket, bu çalışmalar doğrultusunda internette ve TV’de yayınlanmak üzere çeşitli tanıtım videoları yayınlarken, Switch web sayfası ile de Android kullanıcılarının iPhone’a geçiş konusunda kafalarında oluşan soru işaretlerini yanıtlamayı hedefliyor.