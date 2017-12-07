Apple OLED ekran tedariği için LG ile görüşmelere başladı. Eğer görüşmeler başarılı olursa Apple ile Samsung arasındaki anlaşma bitebilir.

iPhone X OLED ekranları konusunda başlangıçta, Apple’ın isteklerini karşılayabilecek tek tedarikçi Samsung olduğu için 67 milyon paneli kapsayan bir anlaşma yaptı. Apple ile Samsung arasındaki iPhone X OLED ekran tedarik anlaşmasının detayları hakkında herhangi bir bilgi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. 1 ay içerisinde herşey bellik olduktan sonra resmi açıklama yapılacağı duyuruldu.

LG, Kasım ayındaki yaptığı açıklamada önümüzdeki üç yıl içinde TV ve mobil cihaz OLED ekran üretimine 52 trilyon (13,7 milyar dolar) civarında yatırım yaptı ve 3’te 2’lik kısmının mobil cihazlar için değerlendirilmesi bekleniyor. Analist firma Counterpoint'e göre, Apple'ın önümüzdeki iki yıl içerisinde 130 milyon iPhone X satmayı hedefliyor ve LG'nin ekran birimi LG Display'in hala OLED ekran üretimi konusunda harekete geçmek için zamanı var. Panel üretimine adım atacak olan firma Samsung'un OLED ekranlarını da eleştirmeyi ihmal etmedi.

Gelişen olaylar sonucunda Apple iPhone X için yeni bir OLED ekran tedarikçisi arıyor olabilir. Güney Koreli bir medya kuruluşu Apple’ın LG ile tedarik anlaşması imzaladığını iddia etti. Apple, Samsung ile anlaşması bittikten sonra 2 yıl içerisinde tahminlere göre 63 milyon civarı OLED ekrana ihtiyaç duyacak.