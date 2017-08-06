Apple'ın Akıllı Gözlükleri 3D Kamera ve Mikrofonla Gelebilir!

Apple'ın gelecek akıllı gözlüklerinde 3d kamera olabilir fakat herhangi bir özel ekran yer almayacak.

Gitgide yaygın bir hale gelen akıllı gözlükler, ileride birçok teknolojik alete bağımsız olarak çalışabilecek. Apple'ın akıllı gözlüklerinin ise 2019 yılında zirve yapacağı düşünülüyor. Gözlüklerde 3d kameralar yer alsa da herhangi bir özel ekrana sahip olması beklenmiyor.

Akıllı gözlükler, teknoloji şirketleri için yeni bir eğlence kaynağı adeta. Birçok şirket şimdiden, gelecek için yatırım yapmaya bile başladı. Apple'ın akıllı gözlüğü ise ilk başta Apple Glasses olarak adlandırıldı ve hedefinde bir iPhone'a bağlı olarak çalışma şekli vardı. Bu özelliği sayesinde de hem iPhone satışlarını artıracaktı hem de gözlük satışı için mükemmel bir ortam olacaktı.

Şu anda Apple, gözlüklerini nasıl tasarlayacağı konusu üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor çünkü bu yönde çok fazla söylenti bulunuyor. İddia edilen özelliklerden biriyse kullanıcılar, gözlükte bulunacak kamerayı ve diğer sensörleri telefonu aracılığıyla kontrol edebilecek ve yönetecek. Ayrıca cihazlarda bulunacak kamera sıradan bir kamera da değil, 3 boyutlu bir kamera olacak.

Bir Foxconn yetkilisi, ürünün pil ömründen tasarruf etmek için bir kameraya sahip olmayacağını söylese de, Financial Times'daki bir rapora göre durum pek de öyle değil. Ayriyeten gözlüğün sahip olacağı bir mikrofon ile Siri'yile de konuşabileceksiniz.

Apple bu işi gerçekten ciddiye alıyor olmalı ki sanal gerçeklik üzerine çalışacak birçok mühendis alımı yaptı. Yeni alınan çalışanlardan bazıları daha önce HoloLens ve Oculus Rift VR üzerinde çalışmış mühendislerdi.

Akıllı gözlük teknolojisini tam anlamıyla kullanabilmek için hala yolun başında sayılırız. Ancak Apple gibi büyük firmaların bu tarz işlere girmesi vesilesiyle, süreç daha da kısalacak ve artan rekabet ortamıyla, bir nebze de olsa cihazlar daha uygun fiyatlarla erişilebilir olacak.