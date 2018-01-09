iPhone X Üretim Tesisinde Bir İşçi İntihar Etti!

China Labor Watch tarafından doğrulanan habere göre Foxconn'un iPhone montaj fabrikasında geçtiğimiz Cumartesi günü bir işçi fabrikanın çatısından atlayarak intihar etti. İşçinin hayatına son vermesinin arkasında yatan nedenin kötü çalışma koşulları olabileceği düşünülüyor.

iPhone üretim tesisleri çalışanlarının uzun zamandır devam eden iş güvenliği ve zorlu çalışma koşulları sorunları yeniden manşetlere çıktı. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan China Labor Watch’un (CLW) raporuna göre Foxconn’un iPhone montaj fabrikasında çalışan bir işçi, fabrikanın çatısından atlayarak intihar etti.

İlk olarak The Telegraph’ta yayınlanan ve CLW tarafından da onaylanan habere göre Zhengzhou şehrinde yaşayan 31 yaşındaki işçi Li Ming, Foxconn’un en büyük iPhone üretim tesisinde çalışıyordu ve cumartesi akşamı fabrikanın çatısından atlayarak intihar etti. Apple’ın en üst seviye telefonları olan iPhone X’lar da bu tesiste üretiliyor.

Haberde belirtildiği kadarı ile Li Ming, yalnızca iki aydır Foxconn’da çalışıyordu ve Foxconn’un kampüsünde bulunan yurtlarda yaşıyordu. CLW, olayı doğrulamak için Ming’in karlar üzerinde yatan cansız bedeninin görüntülerini buldu. Yetkililerin yaptıkları açıklamaya göre Ming’in neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

Ne yazık ki Li Ming Foxconn fabrikalarında intihar eden ilk kişi değil. 2010 yılında Foxconn fabrikalarında yaşanan intihar dalgası teknoloji dünyasını sarsmıştı. O dönem hem Apple hem de Foxconn çalışma koşulları nedeni ile tepki almış ve CLW, Foxconn’u bazı intiharlardan doğrudan sorumlu tutmuştu.