Apple'ın Performans Yönetimi Aracı Sorun Doğuracak

Tim Cook'un son ABCNews mülakatında da belirttiği üzere iPhone kullanıcılarının batarya ömrünü görmelerini ve telefon performansını düşürme özelliğini devre dışı bırakmalarını sağlayacak olan güncelleme, kullanıcılar açısından pek de olumlu sonuçlar doğurmayacak gibi.

Apple bataryası hercümerç olmuş eski iPhone’ların yavaşlatılması hususunda oldukça üzgün ve işleri yoluna koymak için elinden geleni ardına koymuyor.

Bu durumdan ötürü kızgın olan iPhone kullanıcıları bataryalarını 29$ ucuza değiştirebiliyorlar. Bunun yanında Apple yeni yayınlayacağı bir yazılım güncellemesiyle kullanıcıların batarya durumlarını görmelerini ve istedikleri performans optimizasyonunu kapatıp açmalarını sağlayacak.

Sinirli kitleleri yatıştırmak için iyi bir yöntem gibi görünen söz konusu güncelleme, aynı zamanda kötü bir fikir de olabilir.

ABC News ile yapılan bir mülakatta Apple’ın CEO’su Tim Cook firmanın işletim sistemine entegre edilen, telefonların aniden kapanmalarının ya da yeniden kapanıp açılmasının önüne geçmek için iPhone performansını yavaşlatan güç yönetim özelliğini halka yeterince iyi açıklayamamış olmaktan ötürü tekrar özür dilemişti.

iOS içerisine yerleştirilen güç yönetimi özelliği maksat itibariyle iyi niyet ifade ediyor olabilir fakat artan tüketici şikayetleri ve düzinelerce davalara bakılırsa Apple bu konuda bütünüyle hata yaptı.

iPhone kullanıcıları sadece Apple’ın telefonlarını yavaşlatmasından şikayetçi değiller. Aynı zamanda bu konuda açık davranmamakla suçluyorlar firmayı.

“Bu konuyu açığa çıkardığımızda ne olduğuna dair açıklama yapmıştık ama bir çoklarının açıklamayı dikkatle dinlediğini sanmıyorum. Tabii biz de daha açık davranabilirdik” diyor Cook. “Bu nedenle farklı maksadımız olduğunu düşünenlerden gerçekten özür diliyorum. Bizim amacımız her zaman için kullanıcının lehinedir. Yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır kullanıcı.”

Daha fazla şeffaflık

Apple’ı bu zor duruma düşüren birincil faktörün ‘net olmamak’ olduğunu gördükten sonra, firmanın düştüğü çukurdan çıkmak ve tüketicinin güvenini yeniden kazanmak için bulduğu çözüm ise oldukça müphem görünüyor.

İlk aşamada gelecek ay yayınlanacak olan geliştirici betasıyla birlikte çıkacak olan yazılım güncellemesi, dağıtım mekanizmasından ibaret olacak.

Cook yaptığı açıklamada “İnsanlara bataryalarının durumunu görüntüleme imkanı vereceğiz. Böylece her şey son derece açık olacak. Bu daha önce yapılmamıştı fakat, tüm bu yaşananlar üzerinde düşündük ve öğrenilmesi gereken her şeyi öğrendik” dedi.

Cook söz konusu güncellemenin aynı zamanda kişiye, telefonun aniden kapanmasına engel olmak için performansın bir miktar düşürüleceğini bildireceğini, kişinin dilerse bu özelliği kapatabileceğini de söyledi.

Apple’ın bu performans değişikliği özelliğini nasıl uygulamaya sokacağı merak konusu. Ayarlar uygulaması içerisinden açılıp kapatılır türden bir şey mi olacak? Özellik uygulamaya girdiğinde telefona yüklendiğine dair bir bildirim alacak mıyız? Ya da sadece telefon kapanmadan önce ya da sonrasında mı komut verecek? Bu özellikle birlikte telefonunuzun yavaşlatılacağı belirli bir zaman aralığı belirleme imkanımız olacak mı? Örneğin bu süreç, siz ayarı eski konumuna alana kadar mı olacak? Hepsinden de önemlisi, varsayılan ayar ne olacak? Daha şimdiden kafa bulandırıyor mevzu, görüyorsunuz değil mi?

Eğer bu özellik basit şekilde açıp kapama biçiminde olacaksa, bugün şikayet eden insanlar bu özelliği aktive ettiklerini unutarak, telefonlarının sıklıkla kapanmasının önüne geçemeyecekleri için, bu sefer de bu durumdan şikayetçi olacaklar. Nerden mi biliyoruz? Çünkü Apple cihazların yavaşlamasına neden olan bu ayarlamayı yapmadan önce yine aynı kişiler telefonların mütemadiyen kendiliğinden kapanmalarından yakınıyorlardı. Evet Apple bu ayarı yapmıştı ama en azından telefonların çalışmaya devam etmelerini de sağlamıştı.

Maalesef batarya ve performans noktasında bütünsel bir kontrolün verilecek olması, hiçbir iPhone kullanıcısını tatmin etmeyecektir. Apple ne yaparsa yapsın, bu baş ağrılarından kurtulamayacak.