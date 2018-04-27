Apple VR Piyasasına Oldukça Sağlam Giriyor Olabilir

Bir süredir Apple’ın güçlendirilmiş bir artırılmış gerçeklik gözlüğü yaptığı söylentilerini alıyorduk. Ancak bu söylentiler gelen haberlere bakılırsa gerçek ve Apple, artırılmış gerçeklik gözlük setini, 8K ekran ve sanal gerçeklik ile desteklemeyi planlıyor.

Apple’ın bir süredir artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirdiği söylentilerini hepimiz duyduk. Ancak bir CNET kaynağından gelen bilgilere bakılırsa, bu söylentiler gerçeğe dayanıyor. Bu bağlamda ortaya yeni atılan iddialara göre Apple artırılmış gerçeklik gözlüğü 8K ekrana sahip olacak ve sanal gerçeklik işlevini de destekleyecek şekilde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

HTC Vive Pro’nun göz başına 1,440 x 1,600 ile sınırlı kaldığı düşünülürse, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğünde çığır açacağını söyleyebiliriz. Bu noktada iyileştirilmiş gerçeklik özelliği, kullanıcıları fazlası ile memnun edebilecektir.

Diğer bir yandan Apple’ın, HTC’nin kablosuz adaptörüne benzer şekilde veri aktarmak için WiGig kullanacağı tahmin ediliyor. Durum şaşırtıcı olmamakla birlikte, bu konuda amaç artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimlerinin çoğunda kabloları ortadan kaldırmak olarak gösteriliyor. Şirket şu ana kadar konuyla ilgili olarak açıklama yapmamış olsa da, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü ile ilgilendiğini tahmin etmek zor olmasa gerek.