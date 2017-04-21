Canlı fotoğrafları internet sitenize eklemenizi saplayan JavaScript kodu, Apple'ın Developer sayfasında yayımlandı.

Apple'ın iPhone kameraları ve yazılımlarıyla getirdiği Canlı Fotoğraf özelliği, aslında oldukça eğlenceli. Muhtemelen Android kullanıcılarının da oldukça istediği bir özellik olan hareketli fotoğraflar, tüm akıllı telefon kullanıcıları tarafından fazlasıyla beğenildi.

Ancak bu özellik çoğunlukla iPhone’larda bulunur ve iOS için üretilmiş birkaç uygulamanın içinde sınırlı kalırlar. Onları internette dolaşırken görmek pek mümkün değildir. Özellikle PC’lerde bulunan tarayıcılardan internet sörfü yaparken karşınıza çıkma ihtimalleri yoktur. Fotoğraf paylaşım ve blog platformlarının en iyilerinden birisi olan Tumblr, geçtiğimiz yıl Canlı Fotoğrafları eklememizi sağlayan bir özelliğini kullanıma sunmuştu, ancak bu Apple’ın resmi olarak gerçekleştirdiği bir durum olmadı.

İşte bu durum artık değişti. Apple, geliştirici portalını LivePhotosKit olarak adlandırdıkları yeni bir araçla güncelleyerek, Canlı Fotoğraf oynatma desteğini internet sitelerimize eklemek için özel olarak geliştirilmiş bir JavaScript API'si yayımladı. Bu konuyla ilgili bir çalışma örneğini hemen şuraya tıklayarak görmeniz mümkün.

Hareket halindeyken kayda değer bir iş gibi görünüyor, ancak son yıllarda popülerliği tekrar artan GIF'lere alternatif olur mu, orası meçhul. Apple şimdilik bu kodun mobil cihazlar başta olmak üzere bütün cihazlarda gayet stabil şekilde çalıştığını söylüyor.

Gerekli JavaScript kodlarına ulaşmak için şuradaki bağlantıya tıklamanız yeterli. Apple Developer profilinizle giriş yaparak gerekli koda erişim sağlayabilirsiniz.