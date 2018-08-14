Apple, iOS 12 Beta 7'yi Önce Yayınladı, Sonra Geri Çekti

Apple artık mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12'yi tüm iPhone ve iPad sahiplerine yayınlamaya hazırlanıyor. Fakat iOS 12 Beta 7'de yaşanan performans sorunları, güncellemenin yayınlandıktan bir saat sonra geri çekilmesine neden oldu.

Apple, mobil işletim sisteminin gelecek ay kullanıcılara sunulacak yeni sürümü iOS 12’nin Beta 7 sürümünü dün itibari ile yayınladı. Fakat iOS 12 Beta 7 güncellemesini gerçekleştiren kullanıcılar cihazlarının yavaşladığını ve uygulamaların geç açıldığını bildirdiler. Söz konusu sürümde bir sorun olduğunu kabul eden Apple, OTA güncellemelerini durdurdu.

iOS 12 Beta 7 güncellemesini yükseleyen kullanıcıların sosyal medyada bahsettiği sorunların başında uygulamaların yavaş açılması geliyor. Bazı kullanıcıların açıklamalarına göre güncellemenin ardından bazı uygulamaların açılması 5 saniye kadar sürüyormuş. Bazı kullanıcılar ise performans sorununun kilit ekranını açmayı bile yavaşlattığını söyledi.

Apple, sadece Apple Geliştirici Programı’na kayıtlı geliştiricilerin erişebildiği OTA güncellemesini hemen geri çekti. Ancak güncellemeyi manuel olarak yüklemek isteyen kullanıcılar Apple’ın resmi web sitesine giderek iOS 12 Beta 7 sürümünü indirebilirler. Apple Geliştirici Merkezi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Daha da önemlisi Apple, iOS 12’nin en önemli yeniliği olan 32 kişilik grup FaceTime görüşmeleri özelliğini ertelediğini duyurdu. Apple’ın söz konusu özelliği neden ertelediği ya da ne zaman yayınlayacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak grup FaceTime özelliğinin kaldırılması iOS 12 için büyük bir eksi olacaktır.