Apple Mühendisleri, Otonom Araç Araştırmalarını Açıkladı!

Apple'ın otonom araç geliştirme projesi olduğu biliniyordu ancak bu konuya dair her şey oldukça gizli bir şekilde ilerliyordu. Ancak şirketin iki bilim insanı bu alandaki araştırmalara yönelik bilgiler verdi.

Apple mühendisleri Yin Zhou ve Oncel Tuzel tarafından yapılan açıklamalara göre sürücüsüz bir otomobil sisteminin yayalar ve bisikletlileri tespit etme yeteneğini artıracak yeni bir bilgisayar görüntüleme yazılım tekniği geliştirildi. Mühendisler tarafından bu yazılım "VoxelNet" olarak nitelendirildi.

Bilim adamları, yeni yöntemlerinin otonom otomobillerde nesne tespiti için piyasa standardı haline gelen iki katmanlı LiDAR ve kamera sistemlerinden daha etkili olabileceğini iddia ediyorlar. Bu sistemler oldukça pahalı olmakla birlikte 3 boyutlu nesneleri algılamak ve haritalandırmak için, ışık krişlerini kullanan LİDAR sensörlerin küçük veya uzak olan nesneleri belirmek için kameralara ihtiyacı vardır.

VoxelNet sistemi ise LiDAR sensörleri tarafından tespit edilen nesneleri tanımlamaya yardımcı olmak için bir kameraya ihtiyaç duymuyor. Özel olarak geliştirilen yazılım sadece LİDAR üzerinden nesne tespitinin çalışmasına olanak tanıyor. Bilim insanları yayalar, bisikletçiler ve diğer uzak nesneleri gösteren modelleri kullanarak yazılımı bilgisayar simülasyonunda test etti. Bu da demek oluyorki sistemin kesinlikle çalıştığını onaylamak için sokaklarda gerçek bir test yapılması gerekiyor. Ancak Apple mühendisleri ilk sonuçların 'oldukça cesaret verici' olduğunu belirtti.

Apple'ın resmi bir açıklama yapmadan önce kendi geliştirdiği ürünlerle ilgili olarak üçüncü şahıslar aracılığıyla elini göstermesi hiç alışıldık bir durum değil. Ancak bu alanın iPhone gibi şirketin ana kaynağı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce Apple bu alanda başarılı olabilir mi?