Apple, Netflix’i Satın Almaya Bir Adım Daha Yaklaştı!

Film ve dizi sektöründe yer almak isteyen ve kendi içeriklerini lisanslı bir şekilde üretmek isteyen Apple, sıfırdan bir marka yaratmak yerine var olanlara yanaşıyor. Günümüzün en popüler içerik üreticisi Netflix, %40 oranında Apple’ın bünyesine girebilir. Yeni raporlar ve açıklamalar bu yönde.

Bir tarafta dünyanın en değerli şirketi ve teknolojinin öncülerinden olan Apple, diğer tarafta dizi ve film denildiğinde aklımıza ilk gelen platform Netflix var. Apple, her geçen yıl kendi film stüdyosuna sahip olma hayali için farklı adımlar atarken, Netflix ufak bir şiketten küresel bir dev haline geldi.

Apple’ın Netflix’i bünyesine dahil etme dedikoduları zaten uzun dönemden beri belirli aralıklarla çıkartılıyordu. Ancak yeni analizlere bu ihtimal tüm zamanlardan daha çok geçerli olmaya başladı. Netflix 87 milyar doları aşan piyasa değerine sahipken, Apple’ın daha önce bazı şirketlere milyarlarca dolar ödeyerek bünyesine dahil etmiş olması da unutulmamalı.

Çin merkezli dünyanın en büyük bankası Citi’nin analistleri, Apple'ın Netflix'i satın alma olasılığının en fazla yükseldiği dönemde olduğumuzu söylüyorlar. Analistler Jim Suva ve Asiya Merchant, Apple'ın Netflix'i her an %40 civarında bir oranda bünyesine dahil edebileceğini belirtiyorlar.

Disney geçtiğimiz ay, Fox Stüdyoları ve TV kanallarını satın aldıktan sonra Citi analistleri Apple’ın Disney’i satın alma ihtimalinin %20 ila ‘%30 oranında azaldığını belirtiyorlar. Diğer taraftan analistler Apple’ın, Electronic Arts, Take-Two, Activision ve Blizzard gibi oyun stüdyolarını satın alma ihtimallerinin %10 ile sınırlı kaldığı görüşündeler.

Apple Netflix’i satın alabilirse, yeni nesil yayıncılığın arkasında dünyanın en zengin şirketi yer alacak. Yani Netflix artık bütçe sorunu çekmekte sıkıntı yaşamayacak ve içerikleri kalitesi gözle görülür oranda artacak. Sinema salonlarını boşaltmaya başlayan ve hızla yükselen bir platform olması, Apple’ın çok işine gelebilir.

Bu söylemler dışındaki tüm raporlar Apple’ın Netflix ile aslında rekabet etmek istediği yönünde gerçekleştiriliyor. Fakat bir tarafta 870 milyar dolarlık, diğer tarafta 87 milyar dolarlık iki şirketten bahsediyoruz. Olası bir rekabette Apple zaten Netflix’i hızlı şekilde tüketecektir.