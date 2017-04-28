Apple, Qualcomm'a Telif Ücreti Ödemeyi Sonlandırıyor!

Apple ile Qualcomm arasında sürmekte olan haksız lisans ücreti davasında, Apple yeni bir hamle yaptı ve dava süresince lisans ücreti ödemeyeceğini duyurdu.

Hepimizin bildiği üzere, Apple ve Qualcomm arasında telif hakları yüzünden yıllardır süren acımasız bir savaş var. Apple geçtiğimiz günlerde aralarındaki savaşı kızıştıracak bir hamle yaptı ve dava süresi boyunca tartışmalı lisans ücretlerini ödemeyeceğini duyurdu. Qualcomm bu salgırgan hamleyi doğruladı ve şirketin gelirlerinin beklenenden daha düşük olacağını ifade etti.

Süreç sonlanana dek, Apple'ın telif ücretlerini ödemeyecek olması, Qualcomm şirketini maddi olarak zor bir duruma sokacak gibi görünmekte. Açıkçası Apple ödemeyi

durdurduğundan beri, Apple'ın hisselerinde yükseliş gözlemlenirken; Qualcomm'un hisselerinde düşüş baş gösterdi. Tahminler, içinde bulunduğumuz çeyrekte 5.3 ila 6.1 milyar dolar gelir bekleyen Qualcomm'un, Apple ödemeleri kestiği için önümüzdeki dönemde şirket gelirinin 4.8 ila 5.6 milyar dolar olacağına işaret ediyor.

Bakalım Qualcomm, karşı hamle yapıp, talep ettiği parayı Apple'dan söke söke alabilecek mi?