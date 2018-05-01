Google Chrome 67'nin Beta versiyonu yayınlandı. Geliştiricilere yönelik olarak kullanıma sunulan Chrome 67 Beta, beraberinde oldukça faydalı olabilecek özellikler getiriyor.

Chrome 66'nın tüm platformlarda stabil bir şekilde kullanılmaya başlanmasının ardından, Chrome 67 Beta sürümü ortaya çıktı. Web tabanlı sanal gerçeklik sistemlerinin en büyük destekçilerinden Google, artık geliştiricilere WebXR Device API'yi test etme imkanı sunuyor ve çeşitli cihaz sensörlerine erişim hakkı tanıyor.

Chrome 67'nin en önemli yeniliklerinden biri olan WebXR Device API, Google'ın en yeni web tabanlı sanal gerçeklik platformu konumunda. Eski WebVR API'nin yerini alacak WebXR Device API, önceki API'de bulunan sorunları tekrar ele alıyor. Yeni API, AR/VR teknolojileri için giriş ve çıkış bağlantılarına erişim sağlayacak. Hem mobil hem de masaüstü VR setlerini destekleyecek olan yeni API, mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışacak.

Chrome 67, AR/VR özelliklerine ek olarak; bazı küçük özellikleri de beraberinde getiriyor. Önceki sürümlerde kaldırılan ana ekran butonu kısayolu, Chrome 67 ile geri geliyor. Ana ekran butonunu herhangi bir web sayfası için ayarlayabileceğiniz kısayol, oldukça faydalı olabilir.

Chrome 67'nin masaüstü versiyonu için gelen bir başka özellik ise emoji kısayolu. Yeni güncellemeyle birlikte herhangi bir metin alanına sağ tıklayarak erişebileceğiniz emoji'lere ulaşmak, artık mobil cihazlardaki kadar kolay. Ancak şu an için bu özelliği etkinleştirmek için şu komutu kullanmanız gerekiyor: "chrome://flags/#enable-emoji-context-menu"

Halihazırda Chrome Beta kullanıcısıysanız, tarayıcınızı Chrome 67 Beta sürümüne kolayca güncelleyebilirsiniz. Chrome Beta'da yeniyseniz de, Google Play Store'dan indirebilir, masaüstü versiyonuna ise buradan erişebilirsiniz.