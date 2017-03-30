İddialara Göre İnsanlar, Uzaylılar İnsanı Yarattı!

Bazı bilim adamları, Uzaylıların DNA'mızı geliştirirken söz konusu gene bir sayı atadığını da iddia etti.

Dünyamızda uzaylılar ve uzaylı yaşamı hakkında birçok farklı düşünceler bulunmakta. Ancak en ilginci ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Şimdiye kadar Mısır piramitleri başta olmak üzere birçok yapıyı uzaylıların yaptığına dair yapılan tezlere en ilginç eklemeye göre usaylılar dünya üzerindeki yaşamı oluşturan varlıklar olabileceği iddia ediliyor.

İlgili çalışmada, uzmanlar on örnekten dokuz örneği biçimlendirdiler ve genetik kodda rastgele birkaç kez aynı değerin ortaya çıkma olasılığının 10 trilyonda bir gibi şaşırtıcı bir olasılığa sahip olduğunu düşünüyorlar.

Uzmanlar New Scientists ile yaptığı röportajda "Kodun rastgele olmayan bir yapıya sahip olduğu belli oldu" ifadelerini kullandılar. “Alışılmışın dışındaki” bilimsel teoriye göre, yaşamın kökeni “37 sayısı” etrafında dönebilir. Söz konusu teori, genetik kodumuzun evrenin başka yerlerinden gelen akıllı varlıklar tarafından oluşturulduğunu ve hatta bir imza bıraktıklarını ileri sürer.

Dünya üzerindeki hayatın başkası tarafından yaratılmış olduğu fikri yeni bir şey değil. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca neden var olduğumuzu ve yalnız olup olmadığımızı merak etti. Bununla birlikte, bir grup bilim insanı, aradığımız yanıtları yeryüzündeki yaşamın dünya dışı zekanın bir sonucu olduğunu kanıtlayan eski bir kodla bulduklarına inanıyorlar. Kazakistan, Almatı'daki Fesenkov Astrofizik Enstitüsünden araştırmacı Maxim Makukov, genetik materyalinde kodlanan bir "akıllıca kodlanmış sinyal" bulduğuna inanıyor.

Bu teori meslektaşları tarafından kabul edilmekten çok uzak olsa da, akıl hocası matematikçi Vladimir ShCherbak, genetik kodumuza gömülmüş bir mesajın ya da bir imzanın olduğuna dair kesin kanıtlar ortaya koymuş olabileceğine inanıyor. Makukov ve ShCherbak tarafından önerilen teori, Panspermia(yaşamın başka gezegenlerden gelmesi) ilkesine dayanıyor. Teoriye göre bir mikro organizma okyanusla buluşabilir ve yeni türlerin doğmasına sebep olabilir.

Bununla birlikte, Kazakistan'daki bilim insanları, bu teori daha da geliştirdi ve Dünya üzerindeki yaşam “Yönlendirilmiş Durumda” olarak nitelendirdi. Bu, Dünya üzerindeki yaşamın birisi veya başka bir şey tarafından bilinçli olarak geliştirildiği anlamına geliyor. İlginçtir ki Makukov ve ShCherbak böyle 'tartışmalı bir teori' öneren nadir bilim insanlarından değiller. 1953'te DNA molekülünün yapısının keşfedilmesi için çalışma yürüten İngiliz araştırmacı Francis Crick'e göre, "Organizmalar başka bir gezegende akıllı varlıklar tarafından kasıtlı olarak dünyaya gönderildi. Yaşamın bu şekilde dünyaya ulaşmasının mümkün olduğunu, ancak şu anda bilimsel kanıtların olasılık hakkında kesin bir şey söylemek için yetersiz olduğu sonucuna varıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.