Artık Alexa Ruh Halinize Uygun Müzik Çalacak!

Müzik seçmekten yorulan, yada o ortam için müzik seçimi yapacak müzik arşivine sahip olmayan kullanıcıların yardımına artık Alexa koşacak.

Artık Alexa’dan ruh halinize uygun müzik çalmasını isteyebilirsiniz. Amazon bu hafta bir kaç farklı mod ve etkinliğe hitap edecek şekilde müzik çalması için asisandan yardım isteyebileceğiniz 500 yeni nesil komut çıkardı. Örneğin Alexa’dan bir akşam yemeğine uyacak tarzda müzik çalmasını isteyebilirsiniz.

Her istek ve türe göre daha dar bir arama sağlayabilirsiniz. Örneğin klasik bir müzik yada egzersiz için hip-hop müzik isteyebilirsiniz. Bu özellik yalnızca Prime üyelikle birlikte ücretsiz çalışıyor. Yada Amazın Music Unlimited’a sahip müşteriler için geçerli olabiliyor. (Aylık 4$)

Alexa ile birçok müzik seçimini o müzik tarzıyla ilgili bir bilgiye sahip olmasanız bile yapabileceğiniz bu özellik, birçok kişinin çok işine yarayacak gibi. Bundan sonra romanik akşam yemekleri için bir çalma listesi, spora gittiğinizde dinlemek için ayrı bir çalma listesi gibi bazıları için çok zor olan işlerden kurtulmuş olacaksınız.

