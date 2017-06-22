Avrupa, Uzak Gezegenlerde Yaşamı Araştıracak!

Uzayda yaşamı araştıracak Avrupa Uzay Ajansı, uzak gezegenlerde yaşamı araştıracak. Bunun için dünyadan çok uzağa bir teleskop fırlatılacak.

Eskiden uzay araştırmaları denildiğinde Amerika ve Rusya’nın dışında bir ülkeden çıkmazdı. Son yıllarda bu durum tersine dönmeye başladı. Artık bu iki dev ülke dışında da uzay araştırmaları yapan ülkeler bulunuyor. Çin, Hindistan gibi ülkeler bunların en büyük örnekleri olarak gösterilebilir. Bunların dışında Avrupa Birliği’nin elinden çıkan Avrupa Uzay Ajansı’da, şu anda NASA ile birlikte en güçlü uzay araştırmaları yapan kuruluş konumuna geldi.

Stephen Hawking’in de dediği gibi en kısa sürede yeni yaşanabilir gezegenler bulmamız gerekiyor. Bu öneriyi dinleme kararı alan Avrupa Uzay Ajansı, “derin uzay gözlemevi” projesini duyurdu.

PLATO isimli yeni projede, Güneş Sistemi gibi hayati şartları destekleyen bir yıldız ve tabii ki Dünya gibi bir gezegen olup olmadığı araştırılacak. Şu anda uzayda aynı amaca hizmet eden ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın gönderdiği Kepler teleskobu, şu ana kadar 3 bin 400’den fazla gezegen bulmayı başardı. Güneşlerin ışığında kaybolan gezegenleri bulmak için uzaya fırlatılan Kepler, bu zamana kadar bulduğu gezegenlerin 30 tanesini dünyadan iki kat büyük ve güneşinden yaşanılabilir uzaklıkta diye listeledi.

Avrupa Uzay Ajansı, uzak gezegenleri araştırması için 26 tane teleskop görevlendireceğini belirtti. Toplamda 600 milyon doları maliyeti geçecek PLATO, eğer Dünya dışında bir yaşam varsa onu bulmayı hedefliyor. Avrupa Uzay Ajansı, bunun için Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre uzağa yerleştirileceği teleskopla Dünya'nın ışığından etkilenmemeyi hedefliyor. Teleskobun 2026'da fırlatılması planlanıyor.

Uzaya gönderilen teleskoplar genellikle yıldız ve galaksi araştırmaları için gönderilir. Plato, Kepler’den sonra ikinci “gezegen arayan teleskop” olacak.