Ay Gökyüzünden Birdenbire Yok Olsa Neler Olur

Her gece gökyüzünde bizlere eşlik eden biricik uydumuz Ay, gezegenimize evrendeki en yakın gök cismi. Pek çok nedenden ötürü Ay'ın varlığı, Dünya için hayli kritik...

Varlığıyla tüm insanlığı tarih boyunca büyülemiş olan Ay, Dünya için olmazsa olmaz bir komşu niteliğinde. Etkileyici bir görüntü sunmasının yanı sıra, gezegenimizdeki okyanusların gelgit düzenlerini kontrol ediyor ve atmosferimizle iklimimize etki ediyor.

Peki Ay birdenbire ortadan kaybolsa, neler olur? Sorunun cevabı hiç de iç açıcı değil...

Öncelikle herkesin fark edeceği en net durum, geceleri her yerin çok daha karanlık olması olurdu. Gece dışarı çıktığımızda bir şeyleri görebiliyorsak, bunun nedeni tamamen Ay'ın yansıttığı ışık. Örneğin özellikle kış mevsimlerinde sokağınızda elektrikler kesildiğinde dışarı baktıysanız, ortalığın ne kadar fazla karanlık olduğunu fark etmişsinizdir. Çünkü kışları, hava genelde bulutlu olduğundan Ay ışığının büyük bir kısmı bloke edilir ve yüzeye ulaşamaz.

Şimdi Ay'ın komple yok olduğunu ve ortalıkta sokak lambası vb. hiçbir ışık kaynağı olmadığını da hayal edin; zifiri karanlığa gömüleceğimizi söylemek hiç abartı olmaz. Her ne kadar çoğumuzun sokağında lambalar olduğundan bu durum pek sorun yaratmayacakmış gibi gözükse de, gezegende hiçbir ışık kaynağı olmayan pek çok şehirlerarası yol, köy ve bölge bulunuyor.

İkinci etki ise biraz daha kritik, bizler için olmasa da hayvan dostlarımız için. Araştırmalara göre pek çok hayvan yönlerini bulmak ve hayatta kalmak için Ay'ı kullanıyor. Bazı canlılar avlanmak için ay ışığından yararlanıyor veya avlanmamak için ay ışığından kaçınıyor. Dolayısıyla Ay'ın komple ortadan kaybolması, bazı canlı türlerini yok olma noktasına kadar götürebilecekken, bazıları için mükemmel bir fırsat olabilir. Bunun neticesinde de doğadaki canlı dengeleri değişebilir.

Ay'ın en önemli etkilerinden biri ise okyanuslarımızdaki gelgitleri kontrol etmesi. Ay olmasaydı, gelgitler çok daha yavaş gerçekleşecekti. Kıyısal ekosistemler için çok kritik bir yere sahip gelgit olaylarının yavaşlaması da enerji, su, mineral ve diğer kaynakların döngüsünü olumsuz etkileyeceği için o bölgelerde yaşayan canlıların yok olması veya göç etmek zorunda kalması anlamına gelecekti. Ayrıca okyanus akıntılarının düzenlerinin bozulmasıyla da global ölçekte iklim değişiklerine kadar pek çok ciddi sorunla karşı karşıya kalacaktık.

Son problemse Ay'ın sayesinde belli bir oranda sabit kalan eksen eğikliği açımızın tamamen değişecek olması. Bu açının değişmesiyle gezegenimiz çok kısa zamanlar içerisinde tek mevsimli hale gelebilir, ardından da haftalık mevsimlere bile sahip olabilir. Bu değişimler neticesinde de canlıların tamamı yok olabilir ve gezegenimiz Mars gibi yaşam için dengesiz bir sistem hale gelebilir.

İşte gökyüzümüzün incisi olan Ay, Dünya için bu kadar hayati bir öneme sahip...