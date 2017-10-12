Bakan Arslan’dan Türkiye Uzay Ajansı Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği Türkiye Uzay Ajansı hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) çalışmalarının 2010 yılından itibaren başladığını belirten Bakan Arslan, Türkiye’nin yalnızca uydu üretip gönderen değil, ayrıca uydu fırlatma kapasitesine sahip bir ülke olması gerektiğini söyledi. Bakan, TUA’nın kurulması için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Uzaya yönelik çalışmalarımız yakın zamanda sonuç vermeye başlamış ve geçtiğimiz Haziran ayında ülkemizde tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, İstanbul’u görüntülemişti.

TÜBİTAK, uydudan çekilen bu görüntülerin http://blog.gezgin.gov.tr sayfası üzerinden paylaşıldığını açıklamıştı.

Hatırlarsanız bu fotoğraflarda Karadeniz ve İstanbul boğazlarının turkuaz rengine büründüğüne şahit olmuştuk. Denizin gümüş renginde parlaklığa kavuşması da bir başka detaydı. Bunun sebebi ise yaz aylarında güneş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyıp RASAT’a ulaşmasıydı.