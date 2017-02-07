Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adil Kullanım Noktası’na Mayıs 2018’den itibaren geçileceğini, AKK’nin de 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacağını söyledi.

"7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı"nın açılışında bir konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AKK'yle de ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İnternetin son yüzyılın en önemli olaylarının başında olduğunu ve hayatın olmazsa olmazlarından bir tanesi haline geldiğini söyleyen Arslan, ayrıca yeni bir kültürel mekân, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkmasının, küresel değerlerin, alışkanlıkların hızlı bir şekilde değişmesine de ciddi katkılarının olduğunu söyledi.

İnternette yerleşik değerlerin yeniden üretildiğini, örf ve adetlerin internet ortamında değerini giderek yitirdiğini söyleyen Arslan, bu sebeple internet içeriklerinin büyük önem arz ettiğini belirterek şu açıklamada bulundu: "Normal olarak bir ebeveynin, kendi çocuğunun evin dışında, nerede, kiminle olduğunu bilmesi gerekiyorsa, başıboş ve uçsuz sokaklarda yanlışa düşebilecekleri düşünülüyorsa, aynı şeyin daha fazlasıyla internet ortamında çocukların kontrolsüz şekilde bırakılmasının oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini artık aileler de biliyor."

Geniş bant internet kullanıcı sayısının 14 yıl önce 22 bin olduğunu, bugün ise 60 milyona dayandığını söyleyen Arslan, "Geleceğimiz olan gençlerimizin tüm yaşam tarzını etkileyen internet denen sanal mekânın başıboş bırakılmaması gerektiği bir gerçek. 3,5 milyar insanın internet kullanıcısı olduğunu, yaklaşık 2,5 milyar insanın aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu, 4 milyara yakın insanın mobil telefon sahibi olduğunu, mobil cihazlar üzerinden sosyal medyayı kullananların sayısının ise 2 milyarı geçtiğini düşündüğümüzde, sadece tedbir almanın yeterli olmadığını, bilinçlenmenin de büyük önem taşıdığını vurgulamak gerekir" dedi.

Son olarak adil kota kullanımı konusundaki hedeflerinden bahseden Arslan, 2018 yılının Mayıs ayından itibaren kademeli olarak geçiş olacağını, AKK’nin 2018’in sonuna kadar tamamen kalkacağını belirtti.