Steve Jobs'ın Hayatından Başarının Satır Notları!

Modern çağın en büyük girişimcilerinden ve şimdilerde dünyanın en değerli firması olan Apple’ın hayatta olmayan sahibi. Steve Jobs’un insanları ikna etmek ve istediklerini kazanmak için kendi yöntemleri vardı ve başarısını bunlara borçlu olduğunu söylerdi.

Yüzyılın en stratejik beyinlerinden, Apple ve Pixar gibi çağ açan şirketlerin kurucusu, dünya görüşüyle efsaneleşen bir isim Steve Jobs. Soyadı dahi iş kokan bir insanın bile her zaman kurallara uymadığını söyleyebiliriz. En azından kuralların insanları kendi başarılarına değil, başkalarını tatmin etmeye götürdüğünü biliyordu.

Jobs, büyük şeylere sahip olmak için birçok zorlu engeli aştı. Ancak kendi dünyasının tahtına oturmak için bir imparatorluk kurmalıydı ve bunun için kendine özgü yolları vardı: İnsanları kendi düşüncelerine inandırıyor ve şirketinin ancak bu şekilde büyüyebileceğine ikna ediyordu. Onu bir dev yapan ne iPhone ne de Mac’lerdi, tam tersine ikna yeteneğiydi. Bugün birçok insan Jobs'u bir dahi olarak görüyor ve herkes onun maceralarından kendine dersler çıkartmaya çalışıyor.

İşte Yazar Walter Isaacson'un kaleme aldığı biyografi kitabından satır başlarıyla, yüzyılın iş insanlarından Jobs’un kişisel başarı sırları:

Adımlarınızı tutku ile atın. İnsanlar, güçlü duygusal görüntülerden etkilenirler.

Vahşi bir dürüst olun. Bu, sizi inançlı bir şekilde izleyen insanların sayısını arttıracaktır.

Sıkı çalışın ki diğerleri size saygı duysunlar. Saygı, istediğinizi elde etmek için çok önemli bir ilk adımdır.

İnsanları pohpohlayarak ve baştan çıkartarak silahsız bırakın.

İyi fikirlerinize sahip çıkın ve yükleşiniz sırasında yeni fikirlerinizin tüm gücünü kullanın. Unutmayın ki geçmiş, kolayca manipüle edilebilir.

Kararları hızlı ve kesin bir şekilde alın ve uygulayın. İşleri her zaman değiştirebilirsiniz.

Sorunları çözmek için beklemeyin. Onları şimdi düzeltin.

Sorunlu insanlarla başa çıkmanın iki yolu vardır: Ya onları yönlendirin ya da yok sayın.

Demirin sıcaklığından şikayet etmeyi bırakıp, şekil verebilmek için daha sert vurun.

Bir avantajınız varsa, çekinmeden KULLANIN.

Mükemmelliyetçi olun ve başarının azına razı olmayın.