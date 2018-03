Yazılımcılığın ve yapay zeka gelişiminde rol alan önemli şirketlerin nihai amacı, insan beynini birebir şekilde taklit edebilecek yazılımlar geliştirmek. Bilim insanları, insan beynini tam anlamıyla simüle edebilen bir yazılım geliştirdiklerini müjdelediler. Şimdi sıra bu yazılımı çalıştıracak kadar güçlü bilgisayar üretmeye geldi.

Hayatımızdaki her şey dijitalleşiyor. Peki biz de bir gün dijitalleşebilecek miyiz? Bilincimiz, elektronik devrelerden geçen akımlarla ve rakamlarla ifade edilebilecek mi? Ya da beynimizin düzenlediği karmaşık komutlar zincirini bir yazılım taklit edebilir mi? Şüphesiz ki bunu başarabilirsek, insan bilinci çok farklı bir forma sahip olacak.

Onlarca yıldır gelişen elektronik materyal teknolojisi, artık tuz tanesi büyüklüğünde güçlü bilgisayarlar üretmemize olanak sağlıyor. Elektronik devreler, bir mikroskop altında incelenebilecek kadar küçülüyorlar. Kana karışıp vücudumuzun sağlık durumunu değerlendirilecek sensörler geliştiriliyor. Ancak bu birimlerin işlemci kapasitesini arttırmak, düşünüldüğü kadar kolay bir durum değil. En azından insan beynindeki nöronları taklit etmeleri için çok uzun yollar kat edilmesi gerekiyor.

Almanya, Japonya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerden bir araya gelen araştırmacılar, sadece sanal nöronlar üretildiğinde çalıştırılabilecek yeni bir yazılım algoritması geliştirdiler. Yazılım, insan beynindeki nöronlar arasında bulunan elektriksel bağlantı birimi sinapsları taklit etmek üzerine kuruldu. Bir başka deyişle, insan beyninin çalışma prensibi bir yazılım tarafından taklit ediliyor.

Uygun bilgisayarı üretecek teknolojiye sahip değiliz:

Bir insan beyninin nöron aktivitesi son derece karmaşık yapıdadır. Onu bire bir şekilde simüle etmek, mevcut teknolojik şartlarla imkansızdır. Hatta sadece % 10’unu taklit etmek için geçmişte geliştirilen bütün süper bilgisayarların bir araya getirilmesi gerekiyor. Beynimizdeki nöronlar, günümüzdeki elektronik teknolojilerden çok daha fazla güce ihtiyaç duyuyorlar.

Bu süreç, Kurtzwell Network şirketinin bir makalesinde şöyle açıklanıyor:

“Ağdaki her bir nöron için işlemci başına bir bit bilgi gerekir. Bir milyar nöron ağında, her düğümdeki belleğin büyük bir kısmı, bu tek bitlik bilgi tarafından tüketilir. Elbette, nöron başına düşen ekstra bitler için gerekli bilgisayar belleği miktarı, nöron ağı büyüdükçe artar. Yüzde 1'in ötesine geçmek ve tüm insan beyninin taklidini üretmek, her bir işlemcinin kullanabileceği hafızanın günümüzün süper bilgisayarlarından 100 kat daha büyük olmasını gerektirecektir.”

Bu cümleler, bir insan beynini taklit etmenin imkansız olduğunu söylemek için bir başka yol. Şimdilik.

Geliştirilen yeni algoritma ise bilim insanlarının bilgisayar yoksunluğu dolayısıyla, beyni simüle etmelerine izin vermiyor. Ancak gelecekte teorik olarak üretilmesi beklenen gelişmiş işlemci teknolojileriyle bu yazılım, ilk dijital yapay insan beyni olabilir. Bunu biz değil araştırmacılar söylüyor: Bu yazılım insan beyninin %100 simülasyonu olacak.

Matematiğin sınırlarını zorlayarak insan beyninin yapay bir versiyonunu üretmek, bilincimizi, hastalıkları, iletişimi, gerçeklik algımızı yerinden oynatabilir.