Yabani köpekler üzerinde araştırma yapan bilim insanları, bu köpeklerin beden dillerine ve seslerine anlam yükleyerek konuşmalarını tercüme eden bir sistem tasarladı. Şimdi aynısını evcil hayvanlarımız için de yapmayı hedefliyorlar.

Eğer bir evcil hayvan sahibiyseniz veya daha önce olduysanız başlarda anlamsız gelen tüm hareketlerin bir anlamı olduğunu hatta her hayvanın karakteristik davranış biçimlerine sahip olduğunu gözlemlemişsinizdir. Bir yapay zeka algoritması geliştiren bilim insanları, önümüzdeki 10 yıllık süreçte evcil hayvanların beden dillerini çözerek bizlerle ingilizce konuşmalarını sağlayacaklar.

Hayvan davranışı uzmanı Con Slobodchikoff; hırlama, havlama, ağlama ve uluma gibi çeşitli evcil köpek davranışlarını inceleyip yapay zeka yardımıyla bunlara bir anlam yüklemeyi başardı. Daha öncesinde 30 yıl boyunca Kuzey Amerika yaban köpekleri üzerinde çalışan araştırmacı, kullandığı yapay zeka algoritmasını bu hayvanların dillerini çözmeyi denerken geliştirdi ve başarılı sonuçlara ulaştı.

Bir bilgisayar programcısı ile birlikte çalışan Slobodchikoff, yaban köpeklerinin seslerini ingilizceye çeviren bir algoritma geliştirdikten sonra "Bunu yaban köpekleri ile yapabilirsek, kesinlikle evcil köpekler ve kedilerle de yapabiliriz" düşüncesini benimseyerek çalışmalara başladı. Araştırmacı, videolar ve gözlemlediği hayvanlar üzerinde araştırma yaparak beden dilleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca, hedef olarak 10 yıl içerisinde araştırmalarını tamamlayıp geliştirdikleri cihazı bizlere sunmayı planlıyorlar. Peki, sizce evcil hayvanınızın söyleyeceği ilk cümle ne olur? Ben köpeğimin "Elindeki telefonu/bilgisayarı bırak ve beni dışarı çıkar." diyeceğini düşünüyorum.