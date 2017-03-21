Bilim insanları, yere düşen yiyeceklerin birkaç saniye içerisinde bakteri kapma olasılığının çok düşük olduğunu söylediler. Bu da halk arasında ‘5 saniye kuralı’ olarak bilinen teoriyi destekler nitelikte.

İngiltere’deki Aston Üniversitesi’nde eğitim görevlisi olan Prof. Anthony Hilton, Birmingham’da katıldığı bir panelde halk arasında ‘5 saniye kuralı’ olarak bilinen teoriyi destekler nitelikte açıklamalarda bulundu.

Birkaç saniyede bakteri kapmazlar

Yere düşen yiyeceklerin kirlenmeyeceğinin garantisinin olmadığını söyleyen Hilton’a göre bazı durumlarda, yerde birkaç saniye kalan yiyeceklerin bakteri kapma olasılığının çok düşük olduğunu söyledi. Bu olasılığın yiyeceğin türü ve zemine göre değişkenlik gösterebileceğini belirten Hilton’un söylemleri, ‘5 saniye kuralı doğrulandı’ şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de yapılan bir araştırma, katılımcıların çoğunun 5 saniye kuralını zaten uygulamaya aldıklarını gösteriyor. 2 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, 100 kişiden 79’unun yere düşen yiyeceği yediğini ortaya çıkarmıştı.