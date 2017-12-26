Doctor Who, İlk Kez Kadın Bir Karaktere Büründü!

BBC tarafından yıllardır yayımlanan efsanevi bilim kurgu ve macera dizisi Doctor Who’da beklenen bayrak değişimi yaşandı ve 13. Doktor olarak kadın bir aktris seriye giriş yaptı.

Doktor Who serüveni tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizinin yeni yıl tatili için özel olarak yayınlanan bölümünde yılların Zaman Lordu kadın oldu. Dizi hayranlarının karşısında bu tarihi değişimin yıldızı olarak aktris Joddie Whittaker vardı.

Aylar öncesinden açıklanan geçiş, dünya medyasında büyük ilgi uyandırmıştı. Medyada kadının temsiliyeti açısından belki de en büyük silahlardan birisi olan Doctor Who, örnek bir işe sahne oldu.

12. ve son erkek doktora hayat veren Peter Capaldi yapıma veda ederken, yeni dönemin yazarı ve yapımcısı da değişti. Doctor Who’nun resmi Twitter hesabından bu değişim, bir rejenerasyon olarak tanıtıldı:

​'Twice Upon A Time' isimli bölümün finalinde Capaldi'nin dönüşümü Whittaker'ı ortaya çıkarınca sosyal medyada şenlik havası esmeye başladı.

Capaldi ise rolüne şu sözlerle veda etti:

''Asla zalim olma, asla alçak olma, daima hatırla, nefret aptallıktır, sevgi ise bilgelik''

​35 yaşındaki Whittaker, kadın 'Doctor Who'yu ilk canlandıran kişi olduğu için engin duygular yaşadığını belirtiyor. Bir feminist olarak rolün kendisine teklif edilmesinden gurur duyduğunu ve karakteri elinden gelen en iyi şekilde canlandıracağını söylüyor.