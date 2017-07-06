Intel işlemcisi, ergonomik ve son derece taşınabilir boyutlarıyla, Game Boy efsanesi daima cebinizde olacak.

Teknoloji her şeyi ufaltmamıza olanak tanıyor. Üzerinde 7 milyar insan bulunan gezegenimiz zaten çok büyük bir yer değilken, hayatımızı kolaylaştıran şeylerin gittikçe ufalması çok normal. Zamanında atari adaptörlerini yakan neslin oldukça hoşuna gidecek bir gelişme var.

Yaptığı uçuk kaçık işleri YouTube üzerinden yayınlamayı seven mucit Vincent Buso, yeni tasarladığı Keymu isimli bir cihaz için video yayınladı. Gördüğümüz şey temel anlamda bir Game Boy’un oldukça küçük hali. Intel’in Edison yonga seti ile çalışan cihazda, Sega Genesis ve Supe Nintendo gibi efsane cihazların oyunları rahtlıkla oynanabiliyor.

Geliştirici, projesi hakkında detaylı bir blog yazısı yazmayı da ihmal etmedi. Ürünü seri üretime geçirip uygun fiyata satışa çıkarmak istediğini belirten Buso, benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini söylüyor.

Kendisinin hazırladığı ve Mario oyununu denediği videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: