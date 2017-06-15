Bir Dönemin Efsane Dizisi Çocuklar Duymasın Geri Dönüyor!

Geçmiş dönemin en sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın, bu yazdan itibaren ekranlara geri dönüyor.

Başrollerinde yine Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın olacağı Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili görüntü, dizinin yapımcısı olan Birol Güven’den geldi.

Twitter’da Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ’un olduğu bir kareyi paylaşan Güven, altına da ‘Çocuklar Duymasın çok yakında başlıyor’ notunu düştü.

Fotoğrafa bakınca aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen her iki oyuncunun da sanki hiç değişmemiş gibi görünüyor olmaları, ayrı bir dikkat çeken detay oldu.

Yayın hayatına ilk kez TGRT’de başlayan, ardından ATV ve Fox TV’de ekrana gelen dizi, önümüzdeki Temmuz ayından itibaren Kanal D’de ekrana gelecek.