Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul, Tokyo’da bir intihar mağdurunu videosunda kullanarak pek çok kişiden tepki çekmeye başladı.

Dünyanın en ünlü YouTuber’ları arasında yer alan Logan Paul, kısa süre önce yayınladığı bir videoda Japonya Fuji Dağı’nın kuzeybatı kanadındaki Aokigahara ormanını ziyaret etti. Bu bölge aynı zamanda “Ağaçların Gölgesi” olarak da biliniyor, ancak uluslararası anlamda her yıl yüzlerce intihar vakasına ev sahipliği yaptığı için “İntihar Ormanı” ismiyle biliniyor.

New York Dergisi’ne göre Paul, “Tokyo Maceraları” dizisinin üçüncü bölümünde “Japon İntihar Ormanı’nda ceset bulduk” başlıklı bir video yayınladı. 15 milyon aboneye sahip bir kanalın yayınladığı videoda, yüzü bulanık birinin intihar sonucu ölü olduğu gösteriliyor.

Bu olay yaşandıktan kısa süre sonra Paul’un videosuna binlerce tepki gelmeye başladı. Aralarında Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ve Breaing Bad yıldızı Aaron Paul da dahil olmak üzere pek çok kişi Paul’un yanlışını dile getirdi.

Bu ne cüret! Beni iğrendiriyorsunuz. Bu kadar genç insanın bu adamı takip ettiğine inanamıyorum. Çok üzücü. Umarım, bu son videolar onları uyandırmıştır. Sen saf bir çöpçüsün. Sade ve basit. İntihar bir şaka değil. Cehenneme git.

@LoganPaul sen aptalın tekisin. Farkındalık yaratmıyorsun. Alaycısın. Özründe ne kadar gerçek olduğuna inanmıyorum. Sahip olduğun başarıyı hak etmiyorsun. Tanrıya dua ediyorum ki, o adamın yaptığı gibi hiçbir şey yaşamak zorunda kalma.

İntihar şaka değil.

İntihar görüş almak için bir yol değil.

İntihar hafife alınmamalıdır.

Logan Paul’un yaptığı şey kabul edilemez.

Eğer mücadele ediyorsanız, lütfen sağlığınızı ciddiye alın ve yardım isteyin. Hayatın çok değerli. Çok değerlisin.

Bu tepkilerin çoğalmasının ardından Logan Paul’un resmi Twitter hesabından bir açıklama geldi.

Paul, “Bu benim için bir ilk. Daha önce böyle bir eleştiri yaşamış değilim, çünkü daha önce böyle bir hata yapmadım. İyi insanlarla çevrili olduğum ve iyi kararlar aldığımıza inanıyorum ama yine de bir insanım. Yanılabilirim.

Gösterim için yapmadım. Görüşler alıyorum. Bunu yaptım çünkü internette olumlu bir dalga etkisi yaratabileceğimi düşündüm, ancak olumsuz bir musona dönüştü. Böyle bir niyetim asla yoktu. İntihar ve intihar konusundaki bilinçlendirmeyi bir süre planladım, bir süre “Bu video bir hayattan tasarruf ederse buna değecek” diye düşündüm, videoda gösterildiği gibi intiharı kötü göstermeye çalıştım.

Ben, her gün yeni saçmalıklar yapıyorum. Her gün yayınlanan 460 günlük bir TV şovu yaptım.

Sık sık, elimde olan büyük bir gücün ne kadar büyük bir sorumluluğu olduğunu hatırlıyorum… Hayatımda ilk kez gücü yanlış kullandığımı söylemekten üzgünüm. Bir daha olmayacak.

Herkesi seviyorum. İnsanlara inanıyorum. Ben buradayım.” açıklamasını yaptı.

Peki, sizler Paul’a gelen tepkiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.