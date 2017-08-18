Bitcoin Zengini Genç Uzaya Taylor Swift Albümü Gönderecek

Büyükannesinden aldığı 1000 doları 12 yaşındayken Bitcoin'e yatırarak zengin olan, ardından 15 yaşındayken 100 bin dolarlık Bitcoin'ini bozdurarak Botangle'ı kuran Erik Finman, NASA'yla birlikte geliştirdiği bir projeyle uzaya imzalı Taylor Swift albümü yollamaya hazırlanıyor.

Eğer hala tanımıyorsanız, sizi Erik Finman'la tanıştıralım. Kendisi 12 yaşındayken büyükannesinin eğitimine katkısı olsun diye verdiği 1000 doları Bitcoin'e yatırmış, 15 yaşındayken üniversiteye gitmek istemediğine karar verip elindeki Bitcoin'in 100 bin dolar kadarını Botangle isimli eğitimsel teknoloji üreten bir şirket açmak için harcamış ve 18 yaşına geldiğinde bir şirkete ve şu anki değeriyle 1.7 milyon dolar değerinde 403 bitcoinlik serveti olan bir girişimci.

Finman'ın kurduğu Botangle, onu çok farklı maceralara itmiş. Ailesinin de onayıyla Silikon Vadisi'ne taşınmış. Öncelikle Reddit kurucusu Alexis Ohanian ile tanışmış, daha sonra ise taksi çağırma uygulaması Uber'ın kurucu üyelerinden biriyle tartışmalı bir değişime sebep olmuş, en son 2015 yılında kurduğu şirket Botangle'ı 300 Bitcoin'e satmış ve kişisel servetini 403 Bitcoin'e çıkarmış.

Şu aralar Finman, NASA tarafından denetlenecek bir zaman kapsülü-uydu projesi üzerinde çalışıyor. Carl Sagan'ın evreni keşfetmek adına projenin başında olarak uzaya gönderdiği Voyager 1 uydusunun içindeki "Altın Plak"tan esinlenerek başlattığı projeye, Da Vinci adını vermiş. Kendi memleketi Idaho'daki ortaokulundan arkadaşlarıyla başlattığı projede Finman, Sagan'ın aslında kozmik okyanusa atılan bir şişe notuna benzettiği Altın Plağı'nın aksine, dünyanın yörüngesinde dolaşacak bir zaman kapsülü yapmayı planlıyor. 2017'nin küçük bir özeti olacak bu zaman kapsülünün içine gidecek içerikler seçilmeye başlandı. İlk yayınlanan haberlere göre YouTube fenomeni Logan Paul'un videolarını ve günümüzün sanatçı modelini temsil ettiğini düşündüğü Taylor Swift'in imzalı albüm bu kapsülün içerisinde olacak.

2018 yılında yörüngeye fırlatılması planlanan zaman kapsülü-uydunun içerisinde, Taylor Swift'in kendisinin imzaladığı "1989" isimli albümünün yanı sıra birçok içerik olacak. Bu içeriklerin toplanmasında herkesten yardım isteyen Finman'a yardımcı olmak için göndereceğiniz içeriği şuradaki formu doldurarak gönderebilirsiniz. İleride uzay araştırmalarıyla ilgili daha fazla şey yapmak istediğini belirten Erik Finman, bir gün Elon Musk gibi olmak ve kendisiyle tanışmak istediğini de belirtti. Ayrıca Mars'a da gitmek istediğini söyleyen Finman, "Kim bilir belki bir gün Elon'u da geçerim" dedi.