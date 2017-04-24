Galaxy S8 Bixby Tuşlarını Değiştirmek İçin Yeni Uygulama!

Galaxy S8 kullanıcılarını sinir eden Bixby tuşunun değiştirilememesi, yeni uygulama ile aşılacak. BixRemap uygulaması sayesinde fiziksel tuşu istediğiniz uygulama için kullanabilirsiniz.

Samsung’un en büyük pazarlama projelerinden birisi olan Bixby, çıktığı günden beri kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Galaxy S8’de yer alan özel bir donanım düğmesi aracılığı ile açılabilen Bixby, birçok kullanıcının tercih etmediği bir asistan olduğu için tuşun işlevini değiştirmek isteyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Samsung’un neden yaptığı tam çözülemeyecek şekilde Bixby tuşunu değiştirmeye izin vermemesinden dolayı farklı uygulamalar aracılığı ile kullanıcılar, Bixby yerine farklı uygulama atamaya çalışıyorlar.

Son dönemlerde bunu pek yapamıyorlardı, ancak geliştirici Dave Bennett’in yayınladığı yeni uygulama BixRemap uygulaması sayesinde kullanıcılar, Bixby tuşuna özgürce istedikleri uygulamaya atayabilecekler. Örneğin, Bixby’den çok daha işlevsel Google Sanal Asistanı’nı atayarak, asistan ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Bu konuda bazı sorunlar yer alıyor. BixRemap henüz tam hazır halde değil. Bennett, uygulamanın “20 dakika içerisinde” çakılabildiğini belirtiyor. Daha çok konsept uygulama olarak görülmesini isteyen Bennett, yeni bir uygulama açarken bile öncelikle Bixby’i, ardından açılması istenen uygulamayı açtığını bildirdi. Bu durum kullanıcıların canını sıkabilir ancak kullanıcıları bu duruma sokan firma bizzat “Samsung” olduğu için kızılması gereken birimde Samsung olması gerekiyor.

Samsung, ileride bu inadından vazgeçer mi bilinmez ancak geçmesi herkes için çok daha iyi bir durum olacaktır.