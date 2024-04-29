Huawei, Nova 12s ve Nova 12 SE'yi Türkiye pazarına getirdi. Üstelik şirket, bu telefonlar için bazı kampanyalar da oluşturdu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Türkiye'ye iki yeni akıllı telefon getirdi. Bu telefonlar, Nova 12s ve Nova 12 SE olarak karşımıza çıktı. Özellikleriyle dikkat çekecek telefonlar, fiyatlarıyla tartışmaya açık.

Peki Huawei'nin Türkiye'ye getirdiği yeni telefonlar hangi özelliklerle donatıldı? Bu cihazlar, kaç TL karşılığında satın alınabilecek? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda Huawei Nova 12s

Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1084 piksel), 120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G 4G RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 60 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) Batarya 4.500 mAh (66W) İşletim Sistemi EMUI 14

Huawei Nova 12s fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 22.999 TL

Ve Huawei Nova 12 SE

Ekran 6.67 inç, FHD+ (2400 x 1080 piksel), OLED, 90 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.45) Arka Kamera 108 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya 4.500 mAh (66W) İşletim Sistemi EMUI 14

Huawei Nova 12 SE fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 19.999 TL

Huawei, Nova 12 serisini kampanyalı satacak:

Huawei, Nova 12s satın alımlarında 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisini ücretsiz sunacak. Ayrıca "ANOVA121000PR" kodu ile 1.000 TL indirim yapılacak.

Nova 12 SE satın alımlarında ise 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i, 2.599 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi sunulacak. "ANOVA121000PR" kodu, bu akıllı telefon için de geçerli olacak. Akıllı telefonlara Huawei'nin resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.