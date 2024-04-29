Çinli teknoloji şirketi Huawei, Türkiye'ye iki yeni akıllı telefon getirdi. Bu telefonlar, Nova 12s ve Nova 12 SE olarak karşımıza çıktı. Özellikleriyle dikkat çekecek telefonlar, fiyatlarıyla tartışmaya açık.
Peki Huawei'nin Türkiye'ye getirdiği yeni telefonlar hangi özelliklerle donatıldı? Bu cihazlar, kaç TL karşılığında satın alınabilecek? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Karşınızda Huawei Nova 12s
|Ekran
|6.7 inç, FHD+ (2412 x 1084 piksel), 120 Hz, OLED
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 778G 4G
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Ön Kamera
|60 MP (f/2.4)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2)
|Batarya
|4.500 mAh (66W)
|İşletim Sistemi
|EMUI 14
Huawei Nova 12s fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|22.999 TL
Ve Huawei Nova 12 SE
|Ekran
|6.67 inç, FHD+ (2400 x 1080 piksel), OLED, 90 Hz
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 680
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Ön Kamera
|32 MP (f/2.45)
|Arka Kamera
|108 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)
|Batarya
|4.500 mAh (66W)
|İşletim Sistemi
|EMUI 14
Huawei Nova 12 SE fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|19.999 TL
Huawei, Nova 12 serisini kampanyalı satacak:
Huawei, Nova 12s satın alımlarında 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisini ücretsiz sunacak. Ayrıca "ANOVA121000PR" kodu ile 1.000 TL indirim yapılacak.
Nova 12 SE satın alımlarında ise 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i, 2.599 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi sunulacak. "ANOVA121000PR" kodu, bu akıllı telefon için de geçerli olacak. Akıllı telefonlara Huawei'nin resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.