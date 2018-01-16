Biyologlardan Kanserle Savaşan Yeni Protein Peptidi!

Massachusetts Institute of Technology(MIT) biyologları, lenfoma, lösemi ve göğüs kanseri gibi bazı kanser türlerinin hayatta kalması gereken anahtar proteini tahrip edebilecek yeni bir peptit tasarladılar.

Biyologların tasarlamış olduğu bir peptit çeşidi, birçok kanser türüne karşı savaşabiliyor. Yeni peptit, kanser hücrelerinin genellikle DNA hasarıyla uyarılan hücresel intiharı önlemesine yardımcı olan Mcl-1 adlı bir proteini hedef alıyor. Peptit, Mcl-1'i bloke ederek kanser hücrelerini programlanmış hücre ölümüne uğratmaya zorlayabilir. MIT biyoloji profesörü ve araştırmanın kıdemli yazarlarından olan Amy Keating, "Bazı kanser hücreleri, hücrenin ölmesini önleyen son savunma hattı olan Mcl-1'e çok bağımlıdır, çok çekici bir hedef." sözleriyle Mcl-1'in hedef olmasının önemini açıkladı.

Peptitler veya küçük protein parçaları genellikle ilaç olarak kullanılamayacak kadar kararsızdır, ancak bu araştırmada araştırmacılar molekülleri stabilize etmek ve hedef hücrelere girmelerine yardımcı olacak bir yol da geliştirmişler. Mcl-1, programlanmış hücre ölümü veya apoptozun kontrolünde rol oynayan beş proteinden oluşan bir aileye aittir.

Bu proteinlerin her biri farklı kanser tiplerinde aşırı aktif bulunmuştur. Bu proteinler, "apoptotik blokaj" olarak adlandırılan ve hücrelerin normal olarak hücre ölümünü tetikleyen DNA hasarına maruz kaldıklarında bile hücrelerin apoptoziye uğramayacağını ifade eder. Bu, kanser hücrelerinin hayatta kalmasına ve kontrol edilmeden çoğalmasına izin verir ve hücrelerin, DNA'ya zarar veren kemoterapi ilaçlarına dirençli hale gelmesinin önemli bir yolu olduğu görülür.

Biyologlar, Mcl-1 isimli proteini devre dışı bırakacak peptiti geliştirmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Bu yeni yöntem hakkında şimdilik kesin sonuçlu bir test yapılmasada, çalışmanın mantığı umut veriyor. Peptit tasarımının ne zaman tamamlanıp, tedavilerde kullanılacağı hakkında net bir bilgi maalesef yok. Umarız bu yöntem, kanser tedavisi için kesin sonuçlu bir çalışma olur.